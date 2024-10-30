  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Супряга попробует остановить горняков. Стартовые составы на матч Кубка Украины Шахтер - Заря
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Супряга попробует остановить горняков. Стартовые составы на матч Кубка Украины Шахтер - Заря

Кубок Украины

Стартовые составы команд

Супряга попробует остановить горняков. Стартовые составы на матч Кубка Украины Шахтер - Заря

Фото: ФК Зоря Луганськ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 октября, проходят несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины, в одном из которых "Шахтер" примет "Зарю".

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Франьич, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Кевин, Траоре

Запасные: Фесюн, Педро Энрике, Грамм, Матвиенко, Конопля, Эгиналду, Судаков, Зубков, Глущенко, Назарина, Невертон, Сикан

"Заря": Турбаевский, Джордан, Эскинья, Жуниор, Вантух, Башич, Слесар, Кирюханцев, Мичин, Яцик, Супряга

Запасные: Сапутин, Косовский, Тронтель, Нваезе, Гусев, Горбач, Вакула, Кораблин, Хахлев, Дришлюк, Волошин, Будковский

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Борьба за место в истории. Верес - Оболонь. Текстовая трансляция матча Кубка Украины
yellow-arrow
Принципиальное противостояние. Шахтер - Заря. Текстовая трансляция матча Кубка Украины
yellow-arrow
Битва за Кубок. Стартовые составы команд на матч Верес - Оболонь
Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости