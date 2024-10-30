Супряга попробует остановить горняков. Стартовые составы на матч Кубка Украины Шахтер - Заря

Сегодня, 30 октября, проходят несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины , в одном из которых "Шахтер" примет "Зарю".

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Франьич, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Кевин, Траоре

Запасные: Фесюн, Педро Энрике, Грамм, Матвиенко, Конопля, Эгиналду, Судаков, Зубков, Глущенко, Назарина, Невертон, Сикан

"Заря": Турбаевский, Джордан, Эскинья, Жуниор, Вантух, Башич, Слесар, Кирюханцев, Мичин, Яцик, Супряга

Запасные: Сапутин, Косовский, Тронтель, Нваезе, Гусев, Горбач, Вакула, Кораблин, Хахлев, Дришлюк, Волошин, Будковский

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.