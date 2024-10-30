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Супряга попробует остановить горняков. Стартовые составы на матч Кубка Украины Шахтер - Заря
Стартовые составы команд
Фото: ФК Зоря Луганськ
Сегодня, 30 октября, проходят несколько матчей 1/8 финала
"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Франьич, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Кевин, Траоре
Запасные: Фесюн, Педро Энрике, Грамм, Матвиенко, Конопля, Эгиналду, Судаков, Зубков, Глущенко, Назарина, Невертон, Сикан
"Заря": Турбаевский, Джордан, Эскинья, Жуниор, Вантух, Башич, Слесар, Кирюханцев, Мичин, Яцик, Супряга
Запасные: Сапутин, Косовский, Тронтель, Нваезе, Гусев, Горбач, Вакула, Кораблин, Хахлев, Дришлюк, Волошин, Будковский
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Напомним, что UA-Футбол проведет
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