Битва за Кубок. Стартовые составы команд на матч Верес - Оболонь

Сегодня, 30 октября, проходят несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины, в одном из которых "Верес" примет "Оболонь".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Вереса": Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Клец, Нонго, Дахновский, Степанюк, Гайдучик

Запасные: Когут, Протасевич, Чечер, Мельник, Баран, Шарай, Луан, Годя, Мрвальевич

Стартовый состав Оболони: Федоривский, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Курко, Близниченко, Груша, Слободян, Чернов, Теслюк

Запасные: Рыбка, Бычек, Грисьо, Ломницкий, Лях, Мединский, Мороз, Стасюк, Суханов, Тарануха, Черненко, Приймак