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Битва за Кубок. Стартовые составы команд на матч Верес - Оболонь
Стартовые составы команд
nkveres.com
Сегодня, 30 октября, проходят несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины, в одном из которых "Верес" примет "Оболонь".
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав "Вереса": Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Клец, Нонго, Дахновский, Степанюк, Гайдучик
Запасные: Когут, Протасевич, Чечер, Мельник, Баран, Шарай, Луан, Годя, Мрвальевич
Стартовый состав Оболони: Федоривский, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Курко, Близниченко, Груша, Слободян, Чернов, Теслюк
Запасные: Рыбка, Бычек, Грисьо, Ломницкий, Лях, Мединский, Мороз, Стасюк, Суханов, Тарануха, Черненко, Приймак
Напомним, что UA-Футбол проведет
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