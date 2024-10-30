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Битва за Кубок. Стартовые составы команд на матч Верес - Оболонь

Кубок Украины

Стартовые составы команд

Битва за Кубок. Стартовые составы команд на матч Верес - Оболонь

nkveres.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 октября, проходят несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины, в одном из которых "Верес" примет "Оболонь".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Вереса": Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Клец, Нонго, Дахновский, Степанюк, Гайдучик

Запасные: Когут, Протасевич, Чечер, Мельник, Баран, Шарай, Луан, Годя, Мрвальевич

Стартовый состав Оболони: Федоривский, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Курко, Близниченко, Груша, Слободян, Чернов, Теслюк

Запасные: Рыбка, Бычек, Грисьо, Ломницкий, Лях, Мединский, Мороз, Стасюк, Суханов, Тарануха, Черненко, Приймак

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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