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Фаворит против андердога. Стартовые составы на матч Кубка Украины Виктория - ЛНЗ
Стартовые составы команд
Фото: УАФ
Сегодня, 30 октября, проходят несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины, в одном из которых ЛНЗ примет примет перволиговскую "Викторию".
Стартовый состав "Виктории": Литвиненко, Ульянов, Кравчук, Новотрясов, Корохов, Сасовский, Бойко, Кныш, Чеглов, Шарай, Ныч
Запасные: Климов, Курелех, Рябый Артем, Рябый Денис, Данилюк, Масшталир, Шпыренок, Евпак, Пономарь, Ярош
Стартовый состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Топалов, Ноникашвили, Бар, Наумец, Авогимян, Молло, Халайла
Запасные: Пеньков, Самойленко, Норенков, Пасич, Муравский, Бойко, Ангелов, Тилль, Олейник, Яшари, Момо, Эйнел
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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