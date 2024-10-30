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Фаворит против андердога. Стартовые составы на матч Кубка Украины Виктория - ЛНЗ

Кубок Украины

Стартовые составы команд

Фаворит против андердога. Стартовые составы на матч Кубка Украины Виктория - ЛНЗ

Фото: УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 октября, проходят несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины, в одном из которых ЛНЗ примет примет перволиговскую "Викторию".

Стартовый состав "Виктории": Литвиненко, Ульянов, Кравчук, Новотрясов, Корохов, Сасовский, Бойко, Кныш, Чеглов, Шарай, Ныч

Запасные: Климов, Курелех, Рябый Артем, Рябый Денис, Данилюк, Масшталир, Шпыренок, Евпак, Пономарь, Ярош

Стартовый состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Топалов, Ноникашвили, Бар, Наумец, Авогимян, Молло, Халайла

Запасные: Пеньков, Самойленко, Норенков, Пасич, Муравский, Бойко, Ангелов, Тилль, Олейник, Яшари, Момо, Эйнел

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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