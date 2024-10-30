Герреро забил свой дебютный гол за Динамо. ВИДЕО

Панамский форвард Эдуардо Герреро забил первый гол в составе " Динамо ".

Произошло это в выездном поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2024/2025 против полтавской "Ворсклы". На 31-й минуте Назар Волошин был сбит в штрафной хозяев, и Эдуардо четко реализовал 11-метровый.

Счет в матче после первого тайма – 1:1.

Отметим, что Герреро отличился дебютным забитым мячом в юбилейной 10-й игре за «Динамо». Ранее он сыграл 6 матчей в УПЛ и 3 – в Лиге Европы.