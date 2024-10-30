  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Герреро забил свой дебютный гол за Динамо. ВИДЕО
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герреро забил свой дебютный гол за Динамо. ВИДЕО

Кубок Украины

Забил с пенальти Ворскле в кубковом матче

Герреро забил свой дебютный гол за Динамо. ВИДЕО

fcdynamo.com

Новина українською

Панамский форвард Эдуардо Герреро забил первый гол в составе "Динамо".

Произошло это в выездном поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2024/2025 против полтавской "Ворсклы". На 31-й минуте Назар Волошин был сбит в штрафной хозяев, и Эдуардо четко реализовал 11-метровый.

Счет в матче после первого тайма – 1:1.

Отметим, что Герреро отличился дебютным забитым мячом в юбилейной 10-й игре за «Динамо». Ранее он сыграл 6 матчей в УПЛ и 3 – в Лиге Европы.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Ворскла" - "Динамо"

По теме
yellow-arrow
Борьба за место в истории. Верес - Оболонь. Текстовая трансляция матча Кубка Украины
yellow-arrow
Принципиальное противостояние. Шахтер - Заря. Текстовая трансляция матча Кубка Украины
yellow-arrow
Битва за Кубок. Стартовые составы команд на матч Верес - Оболонь
Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости