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Герреро забил свой дебютный гол за Динамо. ВИДЕО
Забил с пенальти Ворскле в кубковом матче
fcdynamo.com
Панамский форвард Эдуардо Герреро забил первый гол в составе "
Произошло это в выездном поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2024/2025 против полтавской "Ворсклы". На 31-й минуте Назар Волошин был сбит в штрафной хозяев, и Эдуардо четко реализовал 11-метровый.
Счет в матче после первого тайма – 1:1.
Отметим, что Герреро отличился дебютным забитым мячом в юбилейной 10-й игре за «Динамо». Ранее он сыграл 6 матчей в УПЛ и 3 – в Лиге Европы.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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