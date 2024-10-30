Кубок Украины. Ворскла - Динамо 1:2. Понадобился овертайм

В тяжелом матче на тяжелом поле в Полтаве "Динамо" все же добыло путевку в 1/4 Кубка Украины. Команда Александра Шовковского проигрывала после точного удара Иеде, но сначала Герреро забил свой дебютный гол за киевлян, реализовав пенальти, а победу "Динамо" уже в овертайме принес Владислав Ванат – 2:1. Нещерет делал хорошие сейвы, и хозяевам не хватало сил и мастерства забить второй гол. "Ворскла" в очередной раз проигрывает "Динамо" в Кубке Украины.

Александр Шовковский продолжает проводить активную ротацию состава. После игры с "Шахтером" – сразу девять изменений в стартовом составе. Только Брагару и Андриевский остались в основе, да и они вероятно были бы изменены, если бы не кадровые проблемы киевлян. Юрий Максимов себе такой роскоши себе позволить не мог, поэтому провел лишь одну смену в составе после матча с "Вересом" (2:2).

На старте матча от обеих команд было достаточно брака, и мало интересных моментов или комбинаций. У "Динамо" было больше владения, однако без остроты, а "Ворскла" пыталась искать шансы на вертикальных атаках. У хозяев потерял шанс Ковталюк, плохо пробив после ошибки Дячука, у "Динамо" шанс отличиться имел Михайленко.

А потом "Ворскла" забила. Удивительным провалом защиты "Динамо" воспользовались Кане, Корниенко и Иеде, который оказался на завершении. Красивая, разрезающая атака.

Однако "Ворскла" не долго наслаждалась преимуществом в счете. Опытный Скляр неаккуратно сыграл с Волошиным в собственной штрафной, и к точке подошел Герреро – 1:0.

На некоторое время игра успокоилась, но уже после перерыва "Ворскла" добавила, и пыталась играть в атаку. Это радовало. Однако до моментов дело почти не доходило, а у "Динамо" шансы пробить получили Брагару и Герреро. Однако Исенко был на месте.

Постепенно Шовковский начал выпускать игроков основы – Бражко, Кабаев, Буяльский, Ванат. Все же тренер киевлян стремился завершить игру в основное время. Не удалось. Команды отыграли 90 минут, и начали овертайм, где снова "Ворскла" попытала свое счастье у ворот Нещерета, и была близка ко второму голу, однако кипер киевлян справился с ударом Ндукве. И сразу же – гол в другие ворота. Исенко не смог достойно ответить своему визави, отбив перед собой не самый сложный удар Волошина – на добивании был Ванат.

На то, чтобы забить второй гол у "Ворсклы" уже не было сил. Дважды игроки полтавской команды хотели получить пенальти, однако не получили поддержки у рефери. "Динамо" сохранило победный результат и стало четвертьфиналистом Кубка Украины.

Кубок Украины, 1/8 финала. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" – "Динамо" Киев 1:2

Голы: Иеде 27 – Герреро 32 (пен.), Ванат 100

"Ворскла": Исенко – Бацула (Черноморец 105), Гучек, Хрипчук, Пердута - Корниенко (Ндукве 60), Челядин (Кулаковский 90+4), Скляр, Кане – Ковталюк (Нестеренко 74), Иеде (Изотов 105)

"Динамо": Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак 91), Дячук, Малыш (Михавко 106), Караваев - Михайленко (Буяльский 85), Андриевский (Бражко 64) – Брагару (Кабаев 64), Рубчинский, Волошин – Герреро (Ванат 85)

Предупреждения: Пердута 90+1 – Дячук 75, Дубинчак 108