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Кубок Украины. Ворскла - Динамо 1:2. Понадобился овертайм

Кубок Украины
Обновлено

Непростая победа киевлян над Ворсклой в 1/8 Кубка Украины

Кубок Украины. Ворскла - Динамо 1:2. Понадобился овертайм

Фото: ФК Ворскла/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В тяжелом матче на тяжелом поле в Полтаве "Динамо" все же добыло путевку в 1/4 Кубка Украины. Команда Александра Шовковского проигрывала после точного удара Иеде, но сначала Герреро забил свой дебютный гол за киевлян, реализовав пенальти, а победу "Динамо" уже в овертайме принес Владислав Ванат – 2:1. Нещерет делал хорошие сейвы, и хозяевам не хватало сил и мастерства забить второй гол. "Ворскла" в очередной раз проигрывает "Динамо" в Кубке Украины.

Александр Шовковский продолжает проводить активную ротацию состава. После игры с "Шахтером" – сразу девять изменений в стартовом составе. Только Брагару и Андриевский остались в основе, да и они вероятно были бы изменены, если бы не кадровые проблемы киевлян. Юрий Максимов себе такой роскоши себе позволить не мог, поэтому провел лишь одну смену в составе после матча с "Вересом" (2:2).

На старте матча от обеих команд было достаточно брака, и мало интересных моментов или комбинаций. У "Динамо" было больше владения, однако без остроты, а "Ворскла" пыталась искать шансы на вертикальных атаках. У хозяев потерял шанс Ковталюк, плохо пробив после ошибки Дячука, у "Динамо" шанс отличиться имел Михайленко.
А потом "Ворскла" забила. Удивительным провалом защиты "Динамо" воспользовались Кане, Корниенко и Иеде, который оказался на завершении. Красивая, разрезающая атака.

Однако "Ворскла" не долго наслаждалась преимуществом в счете. Опытный Скляр неаккуратно сыграл с Волошиным в собственной штрафной, и к точке подошел Герреро – 1:0.

На некоторое время игра успокоилась, но уже после перерыва "Ворскла" добавила, и пыталась играть в атаку. Это радовало. Однако до моментов дело почти не доходило, а у "Динамо" шансы пробить получили Брагару и Герреро. Однако Исенко был на месте.

Постепенно Шовковский начал выпускать игроков основы – Бражко, Кабаев, Буяльский, Ванат. Все же тренер киевлян стремился завершить игру в основное время. Не удалось. Команды отыграли 90 минут, и начали овертайм, где снова "Ворскла" попытала свое счастье у ворот Нещерета, и была близка ко второму голу, однако кипер киевлян справился с ударом Ндукве. И сразу же – гол в другие ворота. Исенко не смог достойно ответить своему визави, отбив перед собой не самый сложный удар Волошина – на добивании был Ванат.

На то, чтобы забить второй гол у "Ворсклы" уже не было сил. Дважды игроки полтавской команды хотели получить пенальти, однако не получили поддержки у рефери. "Динамо" сохранило победный результат и стало четвертьфиналистом Кубка Украины.

Кубок Украины, 1/8 финала. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" – "Динамо" Киев 1:2

Голы: Иеде 27 – Герреро 32 (пен.), Ванат 100

"Ворскла": Исенко – Бацула (Черноморец 105), Гучек, Хрипчук, Пердута - Корниенко (Ндукве 60), Челядин (Кулаковский 90+4), Скляр, Кане – Ковталюк (Нестеренко 74), Иеде (Изотов 105)

"Динамо": Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак 91), Дячук, Малыш (Михавко 106), Караваев - Михайленко (Буяльский 85), Андриевский (Бражко 64) – Брагару (Кабаев 64), Рубчинский, Волошин – Герреро (Ванат 85)

Предупреждения: Пердута 90+1 – Дячук 75, Дубинчак 108

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Александр Шовковский Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Кубок Украины Динамо (Киев) Владислав Ванат Эдуардо Герреро Самсон Йеде
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1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
30.10.2024 в 18:26
Динамо дуже і дуже втомлене тривалим виснажливим марафоном матчів через 2-3 дні у чемпіонаті УПЛ, єврокубках, чемпіонатах за участі збірних - від головної до юнацьких і молодіжних, Ліги Націй, а тепер ще на кубок України. Навіть другий-третій склад Динамо вже має відчутну втому, і це наклало важкий вплив на цей матч, коли наприкінці матчу кидалось в очі, наскільки виснажені гравці Динамо. Але попри все, Динамо здобуло перемогу у матчі, свій вирішальний внесок зробили гравці основного складу, які вийшли у самому кінці матчу. З перемогою, Динамо! Йдемо далі.
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Комментарии 7
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
30.10.2024 в 18:26
Динамо дуже і дуже втомлене тривалим виснажливим марафоном матчів через 2-3 дні у чемпіонаті УПЛ, єврокубках, чемпіонатах за участі збірних - від головної до юнацьких і молодіжних, Ліги Націй, а тепер ще на кубок України. Навіть другий-третій склад Динамо вже має відчутну втому, і це наклало важкий вплив на цей матч, коли наприкінці матчу кидалось в очі, наскільки виснажені гравці Динамо. Але попри все, Динамо здобуло перемогу у матчі, свій вирішальний внесок зробили гравці основного складу, які вийшли у самому кінці матчу. З перемогою, Динамо! Йдемо далі.
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Gudvin85 (Киев)
30.10.2024 в 18:26
Динамо (Пенальти) опять неожиданно победило
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Просто Квашин (Харків)
30.10.2024 в 18:20
В педе расні запалає !!!!!
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Gudvin85 (Киев)
30.10.2024 в 18:25
Заканчивай валерьянку лакать, тебя и трезвого никто не понимал, а теперь вообще комок букв
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2
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Spokoyno (Київ)
30.10.2024 в 18:18
Та похибка голкипера господарів ШО ТО БУЛО Чи то від важкого матчу з Шахтарем не відійшли, чи просто "заїздили" основу гостей Проте поки у ДК в Україні проглядається спад!
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Gudvin85 (Киев)
30.10.2024 в 18:20
А не в Украине они прям блещут?
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
30.10.2024 в 18:16
Хороша гра від обох команд. Перемогли сильніші.
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