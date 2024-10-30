Кубок Украины. Верес - Оболонь 2:1. В четвертьфинале будут играть ровенчане

Кубок Украины. 1/8 финала

30.10.2024. Стадион "Авангард", Ровно

Главный арбитр: Александр Соловьян (Киевская область)

"Верес" - "Оболонь“ 2:1

"Верес": Кожухарь - Куция (Протасевич 103), Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Нонго (Луан 62), Клец, Кучеров, Дахновский (Шарай 75) - Степанюк (Годя 62), Гайдучик (Мрвалевич 62)

"Оболонь": Федоровский - Осман (Стасюк 80), Дубко, Карась, Лукьянчук - Слободян (Грисьо 72), Курко, Груша (Черненко 72) - Близниченко (Суханов 80), Теслюк (Бычек 98), Чернов (Мединский 60)

Предупреждения: Дахновский 38, Вовченко 75, Клец 115 - Лукьянчук 28, 65, Чернов 79, Близниченко 80, Шищенко 109, Курко 110, Дубко 114

Удаление: Лукьянчук 65

Голы: Степанюк 58, Луан 92 - Слободян (пен) 54

Этот текстовый обзор имеет гораздо больший вес, чем другие описания сегодняшних матчей Кубка Украины. Все потому, что игра "Вереса" и "Оболони" транслировалась на Veres TV только по спонсорской подписке. Уверены, что ограниченный доступ сильно отразился на количестве зрителей. Далее расскажем о самых интересных событиях поединка.

Начали команды не слишком активно. "Оболонь" пыталась играть первым номером, чуть больше владея мячом. В принципе, для "Вереса" это не является проблемой. Ведь знаем, что ривненчанам всегда легче выступать именно в таком положении (появляется свободное пространство и возможности контратак). Возможно, учитывая это, ривненчане сознательно отдают мяч сопернику.

Первый опасный момент возник аж на 18-й минуте. Тогда Кожухарь отразил удар Близниченко с линии площадки. Впоследствии "Оболонь" снова обостряла. Теперь уже Теслюк с острого угла пытался прошить голкипера - не удалось.

В целом, "Верес" сыграл довольно слабо (как это часто с ним бывает в одном из таймов). Единственное, что стоит отметить - дебют камерунца Нонго. Парень был активным, пытался бить по воротам.

Второй тайм порадовал болельщиков гораздо лучшей насыщенностью событий. Довольно быстро "Оболонь" нашла свой шанс для гола. Чернов обошел полкоманды соперников в его владениях, что очень не понравилось Степанюку. Капитан ривненчан дал по ногам оппоненту - и это пенальти. Слободян уверенно его реализовал, разведя мяч и Кожухара по разным углам.

Однако Степанюк сразу исправился. Уже через 4 минуты он сравнял счет, замкнув передачу Гайдучика с левого фланга. Снова паритет. На 65-й минуте "пивовары" значительно ухудшили свое положение удалением Лукьянчука. Вторую желтую Павел получил за то, что очень долго выполнял вбрасывание кожаного из аута. Не часто встретишь, чтобы за такое давали вторую желтую карточку. Но сегодня у арбитра терпение лопнуло.

Конечно, "Верес" следующие полчаса хорошо атаковал. Единственная проблема - не хватало завершающего точного выстрела. Кстати, лучший момент возник уже в компенсированное время. Годя, который появился на замену, создал 2 супер-возможности для гола. В первом моменте парировал Федоривский, а во втором он же перевел мяч в перекладину.

Ничья, поэтому пришлось играть дополнительное время. Что интересно, забить удалось уже через 2 минуты после начала первого экстратайма. Атаку "Вереса" красиво завершил Луан. Его добивание в падении было и эффектным, и эффективным. Счет на табло изменился на 2:1.

В дальнейшем ривненчане играли по счету - без спешки, без лишней траты сил. К сожалению, действительно крутого навала от "Оболони" мы не увидели. Где-то сыграла роль усталость, а где-то мастерство.

Команда Шандрука добивается своего. "Верес" выходит в четвертьфинал, а "Оболонь“ терпит очередную неудачу. Киевляне никак не могут выйти на победный путь.