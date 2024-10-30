Кубок Украины. Шахтер - Заря 1:0. Энергосберегающий режим, или же самоликвидация

События в этой встрече никто не форсировал. Как ни крути оба еще в воскресенье сыграли свои матчи регулярного чемпионата. Особенно, это было заметно в контексте "горняков". Энергозатратное "Украинское классическое" оставило свой след в ногах футболистов "Шахтера".

Марино Пушич провел точные точечные изменения стартового состава, по сравнению с матчем против динамовцев. В то же время, о тотальной ротации речь не идет. Тем не менее, вообще без лидеров в разных звеньях не обошлось. Наставник "Зари" тоже применил определенные замены.

"Заря" в основном действовала осторожно и плотно закрывалась. В свою очередь, действующий обладатель национального Кубка также не бежал большими силами вперед. Большинство игрового времени дончане спокойно и в медленном темпе перекатывали мяч на своей половине, пытаясь усыпить внимание луганчан. И сбить концентрацию подопечным Бартуловича таки удалось.

Ближе к экватору первого тайма Марлон передачей из центра поля разрезал сразу несколько линий, найдя Педриньо. Бразилец на скорости ворвался в оперативное пространство и прострелил на пустые ворота для Траоре - 1:0.

Со стороны луганской команды в первом тайме самый острый момент был у Слесара. Хавбек "Зари" оказался на убийственной позиции, однако, слишком затянул с принятием решения. Откровенно, Артему не хватило исполнительского мастерства и хладнокровия в завершающей стадии. С другой стороны, он же не нападающий.

В целом же, вторая игра подряд на "Арене Львов" была очень сонливой. Вчерашнее львовское дерби по эмоциям и запалу, однозначно, давало "прикурить" этому противостоянию.

После перерыва "горняки" перевели дыхание и довольно быстро могли удваивать счет. Две прекрасные возможности имел Кевин. Первый удар бразильца потянул Турбаевский, а после второго - снаряд уже оказался в сетке. Но-но. Нападающий "Шахтера" залез в офсайд. VARа, кстати, на матча не было.

Если до этого команды и так не отличались особой динамикой и активностью. То, с течением времени все как-то вообще затихло. Казалось, что все всё понимали, и давали молчаливое согласие на данный результат. "Мужики" не сопротивлялись, а "горняки" никуда не спешили. Лишь изредка, кто-то из легионеров "Шахтера" мог оформить какой-то эффектный, но неэффективный финт. На этом, в принципе все.

Пушич и Бартулович пытались заменами как-то взбудоражить своих подопечных. Удавалось не очень. Ну вот не хотели бежать футболисты, что же ты будешь делать.

Интересный эпизод произошел с участием двух голкиперов. Ризнык далеко-далеко вынес на ход свежему Сикану. А уже вышеупомянутый Турбаевский вышел погулять, оставив свои ворота пустыми. Однако, нападающий донецкой команды завозился с мячом и простил луганский коллектив.

Тем не менее, за свою пассивность также могли поплатиться и "горняки". "Заря" высоко запрессинговала футболистов боснийского специалиста, что вылилось в момент у вышедшего на замену Будковского. Благо для "Шахтера", удар капитана номинальных гостей в прыжке потянул Ризнык.

Однако, не стоит думать, что здесь игра окончательно раскрылась. Только подопечные Бартуловича сумели нарастить более-менее какой-то темп и пощупать кожаного, свою команду подвел Эскинья. Австриец двумя ногами прыгнул в Бондаренко, за что был "вознагражден" прямой красной. Максимально глупое решение легионера.

Так и закончили. Судьбу встречи решил единственный в матче гол Траоре. Никакой сенсации не произошло, как по игре, так и по результату. Физическая усталость и определенная апатия прослеживалась у обоих, класс - был выше у "горняков".

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

Кубок Украины сезона 2024/25, стадия 1/8

Среда, 30-е октября

Львов, "Арена Львов"

Гол: Траоре 21

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Франьич, Азаров, Степаненко (Судаков 66), Бондаренко (Назарина 90), Марлон, Педриньо (Зубков 71), Кевин (Невертон 90), Траоре (Сикан 66).

Запасные: Фесюн, Педро Энрике, Грам, Матвиенко, Конопля, Эгиналду, Судаков, Зубков, Глущенко, Назарина, Невертон, Сикан.

Главный тренер Шахтера: Марино Пушич.

"Заря": Турбаевский, Джордан, Эскиния, Жуниор (Волошин 85), Вантух, Башич, Слесар (Тронтель 85), Кирюханцев (Горбач 63), Мичин (Дрышлюк 71), Яцык, Супряга (Будковский 63).

Запасные: Сапутин, Косовский, Тронтель, Нваезе, Гусев, Горбач, Вакула, Кораблин, Хахлев, Дрышлюк, Волошин, Будковский

Главный тренер: Младен Бартулович.

Предупреждения: Франьич 8, Слесар 54.

Удаление: Эскинья 80.

Арбитр: Шурман Денис.