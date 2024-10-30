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Шовковский: Мы сознательно поменяли весь состав. Главное, что вышли в следующий раунд
Динамо только в овертайме сломило сопротивление Ворсклы
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором
— Поздравляю всех болельщиков "Динамо" с победой и выходом в следующий раунд Кубка Украины. Мы прекрасно понимали, что нам сегодня будет непросто. Но повторяться я не хочу — много чего сказал на эту тему после матча с "Шахтером".
Вы увидели, что сегодня мы полностью изменили состав. Сделали это сознательно — с учетом следующего матча, с учетом предыдущего матча. Дали возможность сыграть тем футболистам, которые сегодня вышли на поле. Пришлось играть 120 минут, ребята получили дополнительную нагрузку, но главное, что мы выполнили задачу, вышли в следующий раунд.
— Сегодня Герреро забил первый гол за "Динамо". Насколько это было важно для него?
— Хороший вопрос, я обязательно его ему задам. (Улыбается). Важно забивать, ощущать это. Герреро плодотворно поработал, цеплялся за мячи, такого мы от него и ожидаем. Но, в принципе, любой наш футболист мог забить с 11-метровой отметки.
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