Максимов - о судействе в матче с Динамо: Все всё видят. Такая игра, а на ней не было ВАР

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итог матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором его команда в овертайме проиграла "Динамо" (1:2).

— Хотелось бы победы, но есть, что есть. Ребята старались, думаю, это все видели — болельщика не обманешь. Да, где-то нашим игрокам не хватало мастерства, но их желание зашкаливало. Поэтому спасибо им за игру!

— Можно ли сказать, что Кане сегодня был одним из лучших на поле?

— Была бы победа, я бы сказал, что он молодец. Но Кане, конечно, старается, он лидер команды. Впрочем, сегодня все старались. Не хочу кого-то выделять. Мы команда. Выигрываем все вместе и проигрываем все вместе.

Немного не повезло, мяч не шел в ворота. Но это футбол. Спасибо команде за игру.

Такую скамейку запасных, какая сейчас есть у "Динамо", хотела бы иметь любая команда. А у нас скамейка запасных слишком короткая. И то, что мы пропускаем на последних минутах, также говорит о том, что скамейка запасных у нас короткая. Но, повторюсь, желание у ребят зашкаливало, вы все это видели.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всем хочется, чтобы было два состава. Но сейчас такая ситуация в нашей стране, что не все тянут и один состав. Самое главное, что есть футбол. Закончится война, и, думаю, наш футбол будет еще лучше, чем он был до войны. Главное, чтобы закончилась война. А пока есть бюджет, на который мы рассчитываем. В зимнюю паузу может кого-то пригласим, нам нужно усиление, потому что боремся за выживание.

— Как вам судейство в сегодняшнем матче?

— Все всё видят. Мы — тоже. Такая игра, а на ней не было ВАР. Судья принимает решение, и его поменять невозможно.