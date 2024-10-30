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Максимов - о судействе в матче с Динамо: Все всё видят. Такая игра, а на ней не было ВАР

Кубок Украины
Обновлено

Главный тренер Ворсклы подвел итог матча с Динамо

Максимов - о судействе в матче с Динамо: Все всё видят. Такая игра, а на ней не было ВАР

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итог матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором его команда в овертайме проиграла "Динамо" (1:2).

— Хотелось бы победы, но есть, что есть. Ребята старались, думаю, это все видели — болельщика не обманешь. Да, где-то нашим игрокам не хватало мастерства, но их желание зашкаливало. Поэтому спасибо им за игру!

— Можно ли сказать, что Кане сегодня был одним из лучших на поле?

— Была бы победа, я бы сказал, что он молодец. Но Кане, конечно, старается, он лидер команды. Впрочем, сегодня все старались. Не хочу кого-то выделять. Мы команда. Выигрываем все вместе и проигрываем все вместе.

Немного не повезло, мяч не шел в ворота. Но это футбол. Спасибо команде за игру.

Такую скамейку запасных, какая сейчас есть у "Динамо", хотела бы иметь любая команда. А у нас скамейка запасных слишком короткая. И то, что мы пропускаем на последних минутах, также говорит о том, что скамейка запасных у нас короткая. Но, повторюсь, желание у ребят зашкаливало, вы все это видели.

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Всем хочется, чтобы было два состава. Но сейчас такая ситуация в нашей стране, что не все тянут и один состав. Самое главное, что есть футбол. Закончится война, и, думаю, наш футбол будет еще лучше, чем он был до войны. Главное, чтобы закончилась война. А пока есть бюджет, на который мы рассчитываем. В зимнюю паузу может кого-то пригласим, нам нужно усиление, потому что боремся за выживание.

— Как вам судейство в сегодняшнем матче?

— Все всё видят. Мы — тоже. Такая игра, а на ней не было ВАР. Судья принимает решение, и его поменять невозможно.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
30.10.2024 в 20:04
Судья работал как большинство судей в матчах с участием Динамо. В каждом матче или красная или 11метровый. А в ворота Динамо 11 метровых 2-3 должно было быть поставлено.
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Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
30.10.2024 в 20:04
Судья работал как большинство судей в матчах с участием Динамо. В каждом матче или красная или 11метровый. А в ворота Динамо 11 метровых 2-3 должно было быть поставлено.
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1
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Kondor (Веселе)
30.10.2024 в 20:00
Су ддя бу явно налаштований на перемогу Динами....Підтвердження цієї тези було неоднократним впродовж всього матчу. при останньому повтору ситуації в штрафній динами явно було видно,що мяч попав в руку трохи вище ліктя,а ніяк не в плече
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