Кубок Украины
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Матч Виктория - ЛНЗ был приостановлен из-за воздушной тревоги в Черкассах
Счет в матче - 1:1
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Сегодня, 30 октября, проходят несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины, в одном из которых ЛНЗ в Черкассах принимает примет перволиговскую "Викторию".
"Виктория" забила быстрый гол уже на 3-е минуте, после чего весь тайм оборонялась.
А вот сразу после перерыва ЛНЗ отыгрался, забив на 49-й минуте.
Фактически сразу после этого гола в Черкасской области прозвучал сигнал воздушной тревоги – поединок был приостановлен.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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