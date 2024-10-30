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Матч Виктория - ЛНЗ был приостановлен из-за воздушной тревоги в Черкассах

Кубок Украины

Счет в матче - 1:1

Матч Виктория - ЛНЗ был приостановлен из-за воздушной тревоги в Черкассах

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 октября, проходят несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины, в одном из которых ЛНЗ в Черкассах принимает примет перволиговскую "Викторию".

"Виктория" забила быстрый гол уже на 3-е минуте, после чего весь тайм оборонялась.

А вот сразу после перерыва ЛНЗ отыгрался, забив на 49-й минуте.

Фактически сразу после этого гола в Черкасской области прозвучал сигнал воздушной тревоги – поединок был приостановлен.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Виктория (Сумы) ЛНЗ (Черкассы)
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