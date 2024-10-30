Матч Виктория - ЛНЗ был приостановлен из-за воздушной тревоги в Черкассах

Сегодня, 30 октября, проходят несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины, в одном из которых ЛНЗ в Черкассах принимает примет перволиговскую "Викторию".

"Виктория" забила быстрый гол уже на 3-е минуте, после чего весь тайм оборонялась.

А вот сразу после перерыва ЛНЗ отыгрался, забив на 49-й минуте.

Фактически сразу после этого гола в Черкасской области прозвучал сигнал воздушной тревоги – поединок был приостановлен.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.