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Брагару: Очень тяжело было, 120 минут
Динамо только в овертайме сломило сопротивление Ворсклы
Фото: Динамо
Полузащитник "Динамо" Максим Брагару прокомментировал в эфире транслятора
— Мы ожидали, что поединок будет тяжелый, ведь игра кубковая и ответного матча не будет. Очень тяжело было, 120 минут, но главное, что мы выиграли и работаем дальше.
— Ожидали такую остроту от "Ворсклы"?
— Конечно. Команда очень хорошая, навязывает борьбу, играет вертикально.
— Насколько на рисунке игры "Динамо" сказались изменения в составе?
— Я так вам не могу сказать. Тренерский штаб решил, что сегодня будет такой состав, и мы выходили и играли. Каждый понимает, что все надо доказывать на футбольном поле.
— Что говорил Шовковский перед овертаймами?
— Я сидел на скамейке запасных, потому что меня уже заменили, и не слышал, что он говорил.
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