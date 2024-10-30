Брагару: Очень тяжело было, 120 минут

Полузащитник "Динамо" Максим Брагару прокомментировал в эфире транслятора результат кубкового матча с "Ворсклой" (2:1).

— Мы ожидали, что поединок будет тяжелый, ведь игра кубковая и ответного матча не будет. Очень тяжело было, 120 минут, но главное, что мы выиграли и работаем дальше.

— Ожидали такую остроту от "Ворсклы"?

— Конечно. Команда очень хорошая, навязывает борьбу, играет вертикально.

— Насколько на рисунке игры "Динамо" сказались изменения в составе?

— Я так вам не могу сказать. Тренерский штаб решил, что сегодня будет такой состав, и мы выходили и играли. Каждый понимает, что все надо доказывать на футбольном поле.

— Что говорил Шовковский перед овертаймами?

— Я сидел на скамейке запасных, потому что меня уже заменили, и не слышал, что он говорил.