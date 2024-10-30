Очередной судейский скандал. Странное удаление игрока пивоваров в матче Верес - Оболонь. ВИДЕО

"Верес" в 1/8 финала Кубка Украины принимал "Оболонь".

Матч закончился победой хозяев 2:1 , а решающий гол ровенчане забили в овертайме.

Интересно, что с 65-й минуты "Оболонь" играла в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Лукьянчук. За то, что очень долго вводил мяч из аута.

Решение арбитра выглядит как минимум странным… Или нет?

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Но кажется, имеем очередной судейский скандал на ровном месте. Отметим, что судил игру Александр Соловьян.