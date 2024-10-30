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Очередной судейский скандал. Странное удаление игрока пивоваров в матче Верес - Оболонь. ВИДЕО

Кубок Украины
Обновлено

Лукьянчук получил вторую желтую за то что долго вводил мяч из аута

Очередной судейский скандал. Странное удаление игрока пивоваров в матче Верес - Оболонь. ВИДЕО

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Верес" в 1/8 финала Кубка Украины принимал "Оболонь".

Матч закончился победой хозяев 2:1, а решающий гол ровенчане забили в овертайме.

Интересно, что с 65-й минуты "Оболонь" играла в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Лукьянчук. За то, что очень долго вводил мяч из аута.

Решение арбитра выглядит как минимум странным… Или нет?

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Но кажется, имеем очередной судейский скандал на ровном месте. Отметим, что судил игру Александр Соловьян.

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Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Павел Лукьянчук
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Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.10.2024 в 21:24
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Комментарии 3
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.10.2024 в 21:24
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
30.10.2024 в 21:21
Вперше бачу, щоб когось карали за довге вкидання з акту. А тим більше у контексті другої жовтої картки. Що це було?
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Djon (Україна)
30.10.2024 в 21:02
солов'ян - кончений @блан
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