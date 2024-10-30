Кошмарный Хэллоуин фаворита. Перволиговская Виктория выбила ЛНЗ из Кубка в серии пенальти

В 1/8 финала Кубка Украины жребий свел черкасский ЛНЗ с перволиговской "Викторией".

Номинальным хозяином матча считалась "Виктория", но из-за постоянных обстрелов русни Сум по обоюдному согласию сторон матч решено было провести на домашнем стадионе ЛНЗ в Черкассах.

Карраско изрядно перетрусил состав, который можно было назвать полуосновным. Впрочем, по именам и этот состав должен был внушать сумчанам уважение. Бессмертный, что интересно, также дал отдохнуть паре своим лидерам, хотя конечно такой сильной скамейки у "Виктории" не было.

Ну а на старте матча "Виктория" просто таки ошарашила черкащан. Уже на 2-й минуте прошел очень острый прорыв по флангу, прострел после которого защита выносила впопыхах и куда подальше.

Ну а еще через пару минут такая же атака, только с другого фланга, привела к голу – Ныч оказался первый на мяче и в полупадении, с отскоком от газона затолкал мяч в ворота. Защитники ЛНЗ вынесли мяч уже из-за линии.

Пропустив, Черкассы ожидаемо забрали мяч, а Сумы всей командой отошли в оборону. Пробить такую плотную оборону было очень сложно – ЛНЗ наступал, и даже во второй половине первого тайма стал местами обострять, но "Виктория" стояла стеной. Первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом номинальных хозяев.

В перерыве Карраско сделал сразу три замены, выпустив Яшари, Тилля и Момо, и э то сразу же дало свои голы. Уже на 49-й минуте Тилль навесил с углового, Ноникашвили чуть продлил, и Момо оказался в нужном месте и в нужное время, сравняв счет.

Сразу после гола матч прервался на воздушную тревогу, но после вынужденного перерыва течение игры не особо изменилось. ЛНЗ создал два убойных шанса, но сначала Яшари шикарным дальним ударом проверил перекладину, а затем Момо после индивидуального прохода проверил штангу – откровенно повезло сумчанам в данных эпизодах.

В итоге, ЛНЗ в основное время так и не смог забить, а в овертайме все-таки смог вырвать победу – Тилль на 98-й минуте после навеса с фланга головой парашютом перекинул кипера.

И все казалось хорошо для команды Карраско, если бы на 120+2 минуте Рябой почти вдруг сравнял счет, переведя матч в серию пенальти.

Серию 11-метровых игроки ЛНЗ пробили откровенно похабно – из четырех ударов забив лишь один, а "Виктория" забила три и отправляется в четвертьфинал.

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Так хороший, теплый и благостный осенний вечер для ЛНЗ вдруг превратился в кошмар из фильмов ужасов. И не верь после этого в Хэллоуин.

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30 октября, Черкассы, стадион "Черкассы Арена"

Судья: Назарий Дьордь (Ужгород)

"Виктория" (Сумы) - ЛНЗ (Черкассы) 2:2 (по пенальти - 3:1)

Голы: Ныч (3), Рябой (120+2) – Момо (49), Тилль (98)

Предупреждения: Кныш, Паламар, Шпыренок - Ноникашвили, Тилль, Момо

"Виктория": Литвиненко, Ульянов, Кравчук, Новотрясов, Корохов, Сасовский, Бойко (Рябой, 103), Кныш (Данилюк, 88), Чеглов (Шпыренок, 103), Шарай (Паламар, 73), Ныч (Евпак, 73)

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху (Яшари, 46), Дайко (Муравский, 91), Топалов (Топалов, 105), Ноникашвили, Бар, Наумец (Пасич, 81), Авагимян (Тилль, 46), Молло, Халайла (Момо, 46)