Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны все участники четвертьфинала Кубка Украины
Результаты матчей 1/8-й
Фото: пресслужба УАФ
29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.
"Пробий" Городенка уступил дома "Буковине" (0:1), "Александрия" на выезде разбила ФК "ЮКСА" (1:4), "Ворскла" в овертайме проиграла "Динамо" (1:2), "Полесье" с таким же счетом одолел "Кривбасс" (2:1, но дома и без дополнительного времени). А вот "Вересу" два тайма по 15 минут понадобились, чтобы добить "Оболонь" (2:1).
По момент написания новости "Виктория" и "ЛНЗ" играют овертайм (1:2).
В итоге в 1/4 финала прошли:
- "Рух";
- "Буковина" ;
- "Александрия";
- "Динамо";
- "Полесье";
- "Шахтер";
- "Верес";
- "Виктория"/"ЛНЗ" - овертайм.
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