Известны все участники четвертьфинала Кубка Украины

29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.

"Пробий" Городенка уступил дома "Буковине" (0:1), "Александрия" на выезде разбила ФК "ЮКСА" (1:4), "Ворскла" в овертайме проиграла "Динамо" (1:2), "Полесье" с таким же счетом одолел "Кривбасс" (2:1, но дома и без дополнительного времени). А вот "Вересу" два тайма по 15 минут понадобились, чтобы добить "Оболонь" (2:1).

По момент написания новости "Виктория" и "ЛНЗ" играют овертайм (1:2).

В итоге в 1/4 финала прошли: