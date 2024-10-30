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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны все участники четвертьфинала Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

Результаты матчей 1/8-й

Известны все участники четвертьфинала Кубка Украины

Фото: пресслужба УАФ

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.

"Пробий" Городенка уступил дома "Буковине" (0:1), "Александрия" на выезде разбила ФК "ЮКСА" (1:4), "Ворскла" в овертайме проиграла "Динамо" (1:2), "Полесье" с таким же счетом одолел "Кривбасс" (2:1, но дома и без дополнительного времени). А вот "Вересу" два тайма по 15 минут понадобились, чтобы добить "Оболонь" (2:1).

По момент написания новости "Виктория" и "ЛНЗ" играют овертайм (1:2).

В итоге в 1/4 финала прошли:

  • "Рух";
  • "Буковина" ;
  • "Александрия";
  • "Динамо";
  • "Полесье";
  • "Шахтер";
  • "Верес";
  • "Виктория"/"ЛНЗ" - овертайм.
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