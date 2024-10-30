Бартулович: Когда наше давление на Шахтер стало весомым, судья дал нам красную

Тренер "Зари" Младен Бартулович подвел итог кубкового матча с "Шахтером", в котором его команда уступила 0:1.

- Добрый вечер всем. Благодарю свою команду за хороший матч, за отношение. Они показали очень приличную игру. К сожалению, чуть-чуть не хватило. Судья, в целом, неплохо работал, но в ключевой этап игры, когда наше давление стало все весомее, дал нам красную карточку. Ее не было в том эпизоде. Это максимум – желтая.

- Вчера на стадионе была игра "Руха" против "Карпат". Повлияло ли это на состояние газона и качество игры вашей команды?

- Я так не думаю. Газон был одинаков для обеих команд. Летом мы проводили матч здесь против "Руха" и также были вопросы состояния поля. Понятно, что с ним нужно что-то делать.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Какой картины игры вы ожидали сегодня от вашей команды? Довольны ли вы тем, чего могли ожидать от ребят?

- Смотрели многие поединки "Шахтера". Настраивали ребят на трудный матч. На мой взгляд, мы неплохо справились с соперником. Компактно, агрессивно работали, особенно во втором тайме. Были моменты, могли забивать. В целом, доволен нашими действиями в этой игре.