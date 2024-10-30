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Дончане прошли в четвертьфинал. Шахтер - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча
Обзор матч
Фото: Аліна Єрофеєва
Сегодня, 30 октября, состоялся матч "Шахтер" - "Заря" в рамках 1/8 финала Кубка Украины.
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Один единственный гол был забит в первом тайме на 21-й минуте матча. Автором забитого мяча является Траоре.
Кубок Украины. 1/8 финала
"Шахтер" - "Заря" - 1:0
Гол: Траоре 21'
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