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Дончане прошли в четвертьфинал. Шахтер - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча

Кубок Украины
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Обзор матч

Дончане прошли в четвертьфинал. Шахтер - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Аліна Єрофеєва

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 октября, состоялся матч "Шахтер" - "Заря" в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

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Один единственный гол был забит в первом тайме на 21-й минуте матча. Автором забитого мяча является Траоре.

Кубок Украины. 1/8 финала
"Шахтер" - "Заря" - 1:0
Гол: Траоре 21'

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