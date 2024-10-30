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Пушич: Достойная игра и заслуженная победа

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Пушич: Достойная игра и заслуженная победа

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу свой команды над "Зарей" (1:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

– Насколько вы довольны действиями своих игроков?

– Конечно, не всей игрой. Было несколько отрезков, когда мы могли сыграть лучше. Особенно относительно владения мячом. Но я тоже увидел много положительных моментов. Мы создали достаточно моментов, чтобы закончить игру раньше.

Не так уж легко играть матч посреди недели, но это кубковый матч, одна игра. Вы должны быть очень хорошо организованными. Мы были хорошо организованы в обороне. Да, у них был один момент, но в целом я доволен тем, как мы играли. Достойная игра и заслуженная победа.

Но как согласен с вами, что были отрезки в матче, в которые мы могли сыграть лучше. Может, лучше продвигаться в последней трети. Но это кубковая игра, и в ней важно победить. Того, как мы играли, было более чем достаточно, чтобы победить и пройти дальше.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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