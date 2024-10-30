Вернидуб: Сегодня мы тоже сделали неплохое дерби: Кривой Рог – Житомир

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал выездной матч 1\8 финала Кубка Украины против житомирского "Полесья" (1:2).

– Хочу поздравить "Полесье" с победой. Но, на мой взгляд, "Кривбасс" тоже заслуживал победы. Но это футбол. Где-то нам не повезло, а вот сопернику наоборот. Как я уже сказал на флеш-интервью, мы заставили "Полесье" страдать на футбольном поле, ведь играли действительно неплохо. Имели свои моменты, но так бывает, что уступили.

Благодарен своей команде за эту игру. Посмотрел вчера матч "Рух" – "Карпаты". И, считаю, наша игра была даже интереснее и интенсивнее. Есть дерби "Динамо" – "Шахтер", львовское дерби. Сегодня мы тоже сделали неплохое дерби: Кривой Рог – Житомир.

– За счет чего "Полесье" сегодня победило? Можете назвать пять факторов?

– Во-первых, где-то Фортуна была на их стороне. Также в "Полесье" уже есть игроки сборной Украины, также молодежной сборной. Соперник хороший. По подбору игроков состав неплохой. Но мы сегодня не уступали. У нас все еще впереди.

– Что сказали команде в раздевалке?

– Поблагодарил ребят и сказал, чтобы они подняли выше головы. Все нормально, еще впереди. Готовимся на "Рух".

- Также "Кривбассу" еще играть с "Полесьем" в ноябре…

– Эта игра еще нескоро. Рано об этом говорить. Но сейчас мы дома сыграем. Посмотрим, как "Полесье" будет выглядеть в Кривом Роге.

– Для вас этот матч был принципиальным?

– Для меня все матчи принципиальные. То ли "Динамо", то ли "Шахтер", то ли "Полесье", то ли "Оболонь". Мне всегда хочется побеждать. Но это спорт. В нем не бывает без поражений. Главное, чтобы в следующей игре наши футболисты вышли и снова начали побеждать.