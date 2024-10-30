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Герреро: Мы готовились к разным сценариям, в том числе к серии пенальти
Форвард забил свой первый гол за Динамо
fcdynamo.com
Форвард "Динамо" Эдуардо Герреро, который забил свой первый гол за киевский клуб, поделился впечатлениями от
– Поздравляем с дебютным голом за "Динамо"! Какие эмоции он тебе подарил?
– Теперь чувствую себя гораздо лучше, ведь я не мог забить гол в течение многих матчей, а для форварда это важно.
– Почему игра показалась настолько непростой?
– Начало матча было для нас тяжелым, в конце концов мы пропустили гол. Кубковые игры часто бывают таковыми, особенно когда играешь матч на вылет в гостях. Тем более, против такой команды, которая очень плотно обороняется и ищет свои шансы.
– Ты знал еще до игры, что будешь бить пенальти, если команда его заработает, или это решили непосредственно перед ударом?
– Мы это решили еще перед игрой. Андриевский сказал мне, что если мы заработаем пенальти, именно я буду выполнять 11-метровый. Это придало мне уверенность в матче в целом. Когда мы заработали пенальти, я спокойно чувствовал себя перед ударом.
– А к серии пенальти вы были готовы, если бы дополнительное время тоже завершилось вничью?
– Да, мы готовились к разным сценариям, в том числе к серии пенальти.
– Сейчас команда играет через два дня на третий, в разных городах и странах. Как себя чувствуете?
– Конечно, это добавляет усталости, ведь мы много времени проводим в дороге, времени на отдых немного. Но я не жалеюсь, это моя работа.
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