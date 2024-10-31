Пушич: Играть два матча подряд - не лучшая практика. Газон на Арене Львов был неудовлетоврительным

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу свой команды над "Зарей" (1:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

– "Шахтер" имеет сейчас высокую интенсивность матчей – Лига чемпионов, чемпионат Украины, Кубок. Насколько удается восстанавливать игроков?

– У нас хороший состав, все целиком преданы игре. И вы видите, что нужно иметь много футболистов – и нам нужно много футболистов – чтобы участвовать в этих трех соревнованиях. Это тяжелый график, очень тяжелый, с большим количеством матчей. И я был очень рад, что мы смогли дать отдохнуть определенным игрокам, которые приняли участие во многих поединках. И выходившие сегодня ребята очень достойно поработали, поэтому я очень рад это видеть.

Как я всегда говорю, у нас не только 11 игроков в составе – у нас 20–22 футболиста, которые преданы и могут играть. Поэтому было приятно видеть сегодня, что все они отдавались на поле, были дисциплинированными большинство времени, выполняя свои действия. Это хорошо. Трудно, но мы также являемся подготовленной командой, очень подготовленной, и не только ребята, которые много играли, но и другие. Они работают очень много и очень усердно на каждой тренировке – для меня большая радость наблюдать за этим. Это похвала моей команде.

И еще важно добавить: когда вы видите наш стиль игры – и сегодня на самом деле был именно этот стиль игры, – все понимают его и пытаются выполнить свою задачу, и это то, как мы тренируемся, поэтому тоже приятно это видеть. Есть стабильность в составе команды, стиле игры, выполнении задач, энергии и интенсивности. Для ребят, не игравших долгое время, не всегда легко ухватить эту интенсивность, они требуют больше времени, чтобы войти в процесс. Но, как я говорил, я хвалю их за усилия и отношение сегодня.

– Вчера на "Арене Львов" играли свой матч "Рух" и "Карпаты", сегодня был еще один поединок. Как вы можете оценить состояние газона и не велика ли это нагрузка на одно поле? Как такое состояние газона влияет на игру технических команд, какова ваша?

– Не совсем хорошая практика – играть два матча подряд. Это не норма. Состояние поля было неудовлетворительным. Я знаю это, ведь мы раньше проводили на нем несколько тренировок. Это не в пользу газона. Обычно здесь хорошее качество поля, так было довольно долго, но сегодня я увидел обратное. Я раньше своей карьеры не видел, чтобы проводили матчи на одном поле два дня подряд, а я уже достаточно долго работаю тренером.