  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Шандрук – о возможном полуфинале: Многое будет зависеть от жеребьевки. Хотелось бы сыграть с соперником, которого пройдем
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шандрук – о возможном полуфинале: Многое будет зависеть от жеребьевки. Хотелось бы сыграть с соперником, которого пройдем

Кубок Украины
Обновлено

Наставник красно-черных надеется, что команда задержится в турнире

Шандрук – о возможном полуфинале: Многое будет зависеть от жеребьевки. Хотелось бы сыграть с соперником, которого пройдем

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Олег Шандрук поделился эмоциями после победы в кубковом противостоянии с "Оболонью" (2:1).

“Мы все эмоционально истощены, но удовлетворены. Мы прошли в четвертьфинал. У нашей команды было на день меньше времени для подготовки и отдыха. Это было определенной проблемой, которую решили, потому что выдержали 120 минут. Игра начиналась вечером – это дополнительные несколько часов для отдыха.

Хорошо, что следующая игра в понедельник. Думаю, функционально мы сможем восстановиться. Я больше волнуюсь за эмоциональное состояние. Когда ты отдаешь слишком много эмоций, количество дней между играми уже не столь важно. Потому нам важно восстановиться эмоционально. Следующая игра с "Оболонью" точно не будет легче”.

Читайте такжеШандрук: Если хотим решать другие задачи - мы должны быть ментально сильнее

“По силам ли “Верес” пройти в полуфинал? Многое будет зависеть от результатов жеребьевки. Но у нашей команды есть характер. Следующая кубковая игра состоится весной. Я верю, что мы станем еще сильнее. И это Кубок. Здесь возможны неожиданности. С кем бы хотел сыграть в четвертьфинале? Мы стремимся играть с сильнейшими соперниками, но понимаем, что уровень "Шахтера" и "Динамо" гораздо выше. Отвечу дипломатично: хотелось бы сыграть с соперником, которого пройдем.

Относительно формы Руслана Степанюка. Гол должен окрылить его. Он зависим от голов, от результативных передач. Этот мяч должен помочь ему стать ещё лучше. Он уже делает колоссальную работу вне поля. Он огромную роль играет в формировании нашего командного менталитета”, – заявил наставник.

За последние 30 лет "волки" лишь в третий раз пробились в ¼ финала.

По теме
yellow-arrow
Ассистент Шищенко – об эпизоде ​​с Лукьянчуком: Какая задержка времени? Судья решил по-другому
yellow-arrow
Пушич: Играть два матча подряд - не лучшая практика. Газон на Арене Львов был неудовлетоврительным
yellow-arrow
Герреро: Мы готовились к разным сценариям, в том числе к серии пенальти
Олег Шандрук Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости