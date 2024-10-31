Шандрук – о возможном полуфинале: Многое будет зависеть от жеребьевки. Хотелось бы сыграть с соперником, которого пройдем

Олег Шандрук поделился эмоциями после победы в кубковом противостоянии с "Оболонью" (2:1).

“Мы все эмоционально истощены, но удовлетворены. Мы прошли в четвертьфинал. У нашей команды было на день меньше времени для подготовки и отдыха. Это было определенной проблемой, которую решили, потому что выдержали 120 минут. Игра начиналась вечером – это дополнительные несколько часов для отдыха.

Хорошо, что следующая игра в понедельник. Думаю, функционально мы сможем восстановиться. Я больше волнуюсь за эмоциональное состояние. Когда ты отдаешь слишком много эмоций, количество дней между играми уже не столь важно. Потому нам важно восстановиться эмоционально. Следующая игра с "Оболонью" точно не будет легче”.