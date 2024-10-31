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Ассистент Шищенко – об эпизоде ​​с Лукьянчуком: Какая задержка времени? Судья решил по-другому

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Ассистент Шищенко – об эпизоде ​​с Лукьянчуком: Какая задержка времени? Судья решил по-другому

Фото: ФК Оболонь

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Ассистент главного тренера "Оболони" Николай Гибалюк прокомментировал действия команды в кубковом противостоянии с "Вересом" (1:2).

“Для нас все игры важны. Хотим выигрывать. В Кубке тоже хотели пройти дальше. Да, провели определенную ротацию. Но задача была победить и пройти дальше. Забили гол. Потом одна ошибка привела к тому, что мы пропустили. Не разобрались защитники. Дальше было курьёзное удаление. И где-то игра пошла под диктовку "Вереса".

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Мы говорили с Павлом Лукьянчуком. Он сказал, что просто искал варианты, куда бросить мяч. Какая задержка времени? Судья решил по-другому. Функционально мы сейчас все в равных условиях. Главное, что все здоровы. Думаю, мы успеем восстановиться к следующей домашней игре”, – заявил ассистент.

На 65-й минуте Лукьянчук получил вторую желтую карточку при счете 1:1.

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Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Павел Лукьянчук
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Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
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