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Ассистент Шищенко – об эпизоде с Лукьянчуком: Какая задержка времени? Судья решил по-другому
Павел оставил пивоваров в меньшинстве
Фото: ФК Оболонь
Ассистент главного тренера "Оболони" Николай Гибалюк прокомментировал действия команды в кубковом противостоянии с "Вересом" (1:2).
“Для нас все игры важны. Хотим выигрывать. В Кубке тоже хотели пройти дальше. Да, провели определенную ротацию. Но задача была победить и пройти дальше. Забили гол. Потом одна ошибка привела к тому, что мы пропустили. Не разобрались защитники. Дальше было курьёзное удаление. И где-то игра пошла под диктовку "Вереса".
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Мы говорили с Павлом Лукьянчуком. Он сказал, что просто искал варианты, куда бросить мяч. Какая задержка времени? Судья решил по-другому. Функционально мы сейчас все в равных условиях. Главное, что все здоровы. Думаю, мы успеем восстановиться к следующей домашней игре”, – заявил ассистент.
На 65-й минуте Лукьянчук получил вторую желтую карточку при счете 1:1.
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