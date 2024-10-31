Ассистент Шищенко – об эпизоде ​​с Лукьянчуком: Какая задержка времени? Судья решил по-другому

Ассистент главного тренера "Оболони" Николай Гибалюк прокомментировал действия команды в кубковом противостоянии с "Вересом" (1:2).

“Для нас все игры важны. Хотим выигрывать. В Кубке тоже хотели пройти дальше. Да, провели определенную ротацию. Но задача была победить и пройти дальше. Забили гол. Потом одна ошибка привела к тому, что мы пропустили. Не разобрались защитники. Дальше было курьёзное удаление. И где-то игра пошла под диктовку "Вереса".