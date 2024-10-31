Ашур – о победе над Кривбассом: Матч показался непростым и слишком эмоциональным

Главный тренер житомирского "Полесья" Имад Ашур прокомментировал домашний матч 1/8 финала Кубка Украины против криворожского "Кривбасса" (2:1).

"Это была очередная игра, на которую ребятам было легче настроиться, чем на предыдущие. Игра была неплохой, есть результат. Моменты, которые мы сегодня создали – это позитив, который мы должны брать с этого матча, и это главное. Хорошо, что они есть. Матч оказался непростым и даже слишком эмоциональным. Ребята одержали победу, и это очень важно для нас".

“В перерыве сделали вынужденные замены, к сожалению. Были сомнения, стоит ли делать две сразу. Но ребята признались, что лучше их изменить.

Могу порадоваться за оба гола, которые создавали из зон завершения. Мы должны использовать такие моменты”, – заявил тренер.