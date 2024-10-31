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Ротань – о втором тайме с ЮКСА: Нельзя расслабляться, это непрофессионализм. Хочу, чтобы мы изменили менталитет

Кубок Украины
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Горожане провели вторую половину матча в эконом-режиме

Ротань – о втором тайме с ЮКСА: Нельзя расслабляться, это непрофессионализм. Хочу, чтобы мы изменили менталитет

Фото: пресслужби ФК "Олександрія"

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Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных над ЮКСА (4:1).

“Приятно побеждать и, что касается первого тайма – мы сделали хороший задел и по игре, и по результату, по отношению все было супер. Второй тайм есть нарекания, я считаю, что нельзя расслабляться, это наша работа, любимая работа, она нам доставляет удовольствие, поэтому выходить на второй тайм доигрывать – это непрофессионализм”.

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“Я сказал ребятам это спокойно, я хочу, чтобы мы изменили наш менталитет. Мы видим большое преимущество, а потом перестаем работать, я думаю, что так не нужно, нужно всегда отдаваться на 100%, сделать дело, потом отдыхать, восстанавливаться и ждать следующей игры. Мы все должны получать удовольствие и улучшаться. К сожалению, этого не захотели во втором тайме, но все же результат давит, наш менталитет говорит нам – уже хватит, так не нужно", – заявил тренер.

Начиная с сезона 2019/20 "желто-черные" уже в четвертый раз вышли в ¼ финала.

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Источник:
FC U.C.S.A | ФК ЮКСА
Опубликовал: Александр Симченко
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