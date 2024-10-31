Ротань – о втором тайме с ЮКСА: Нельзя расслабляться, это непрофессионализм. Хочу, чтобы мы изменили менталитет

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных над ЮКСА (4:1).

“Приятно побеждать и, что касается первого тайма – мы сделали хороший задел и по игре, и по результату, по отношению все было супер. Второй тайм есть нарекания, я считаю, что нельзя расслабляться, это наша работа, любимая работа, она нам доставляет удовольствие, поэтому выходить на второй тайм доигрывать – это непрофессионализм”.

“Я сказал ребятам это спокойно, я хочу, чтобы мы изменили наш менталитет. Мы видим большое преимущество, а потом перестаем работать, я думаю, что так не нужно, нужно всегда отдаваться на 100%, сделать дело, потом отдыхать, восстанавливаться и ждать следующей игры. Мы все должны получать удовольствие и улучшаться. К сожалению, этого не захотели во втором тайме, но все же результат давит, наш менталитет говорит нам – уже хватит, так не нужно", – заявил тренер.