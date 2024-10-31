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Защитник Буковины: Ещё ни разу команде не удавалось пройти дальше 1/8 финала. Не против встретиться с Полесьем

Кубок Украины
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Футболист черновицкого клуба – об исторической виктории

Защитник Буковины: Ещё ни разу команде не удавалось пройти дальше 1/8 финала. Не против встретиться с Полесьем

Фото - Буковина

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Левый защитник "Буковины" Ян Морговский прокомментировал историческую кубковую победу над НК "Пробий".

“Переполняют положительные эмоции! Ещё ни разу "Буковине" не удавалось пройти дальше 1/8 финала кубкового турнира, нам покорилось историческое достижение. Очень приятно, что футболисты, тренеры, руководство и все работники клуба вписали свое имя в историю "Буковины". Празднуем и настраиваемся на подготовку к следующей игре в чемпионате. Нам нужно одерживать победу над "Металлистом", поэтому все мысли направлены на поединок Первой лиги".

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“На такой стадии Кубка Украины уже не важно, с кем играть. Конкретных предпочтений нет, но все же хотелось бы сыграть с кем-нибудь из грандов украинского футбола. Лично я не против встретиться в следующем кубковом матче с "Полесьем". Это клуб, в котором я провел два года своей карьеры и сейчас стремительно развивается, а также имеет опыт выступлений в еврокубках, один из лидеров Премьер-лиги”, – заявил футболист.

В XXI веке "Буковина" только во второй раз принимала участие на стадии ⅛ финала после сезона 2011/12.

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Источник:
Буковина
Опубликовал: Александр Симченко
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