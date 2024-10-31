Ротань: Мотивация ребят изменилась: там, где мы в прошлом сезоне играли вничью, сейчас выигрываем

Главный тренер Александрии Руслан Ротань прокомментировал победу команды над "ЮКСА" (4:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины, оценил старт сезона, а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Полесьем" в УПЛ.

— Девять изменений в стартовом составе вашей команды по сравнению с предыдущей игрой в УПЛ. Легко ли вы решились на такой шаг?

— Мы доверяем всем нашим футболистам. Все готовятся, и это конкуренция. Мы дали шанс ребятам, которые меньше играют в чемпионате. Мне понравилась их игра в первом тайме. Мы полностью доминировали, забили четыре мяча. Мотивация у ребят была на должном уровне. Мне понравилось и то, как они реагировали на потерю мяча.

Однако во втором тайме мы увидели другой менталитет – добиться всего малой кровью. Это мне не понравилось. Мы должны стать настоящими профессионалами. Важно было лучше работать с мячом – это не удалось во втором тайме. Но мы обязательно переговорим с ребятами.

— Что случилось с Безеррой, который получил травму в концовке встречи?

— Это от его настроения идет, как он готовился к этому поединку. Я видел, как он хотел сыграть в этом матче. В том эпизоде ему нужно было сыграть в пас, а не обыгрывать нескольких соперников. Я думаю, что в этой травме нет ничего серьезного, и мы сможем на него рассчитывать.

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— В воскресенье нас ждет супер-битва – "Александрия" против "Полесья". Эти команды еще не проигрывали в нынешнем сезоне. Какого вы мнения о команде из Житомира?

— Уже с завтрашнего дня мы начнем подготовку к этой встрече. Мы уже анализируем командные действия "Полесья". Задача № 1 – восстановление тех, кто играл в Кубке Украины. Мы все понимаем силу "Полесья", ведь у них супер-подбор футболистов. Нам будет трудно, но и им, также будет нелегко.

— Руслан Петрович, "Александрия" все время находится на вершине турнирной таблицы, речь о сезоне 2024-2025. Что поменялось в вашей команде, если сравниваем с весной нынешнего года?

— Мотивация ребят изменилась. Они слушают нас, стараются улучшить свою игру. Там, где мы в прошлом сезоне играли вничью, сейчас выигрываем. Это большой плюс. В нынешнем чемпионате Украины мы часто выигрываем с минимальным счетом. Хочется выигрывать легко, получать от побед удовлетворение. Тогда мы сможем рассчитывать на высокие места.

— Чей прогресс вас больше всего поразил?

— Много кто из ребят меня порадовал. Не будет секретом сказать, что прогрессировал Иван Калюжный. Мы оставили его дома и не привезли в Киев. На него, в последнее время, выпала большая нагрузка, в том числе в сборной Украины. Он немного передохнет. Ващенко – наш молодой игрок заслуживает играть больше, и мы постараемся дать ему эту возможность. У нас есть молодые футболисты, которые должны прогрессировать.

— Почему наши гранды, "Шахтер" и "Динамо", настолько неубедительны в еврокубках нынешней весной? Все дело в войне?

— Война, к сожалению, сказалась на всех. Футбол не исключение. Уровень чемпионата Украины должен быть иным. Сопротивление, на футбольном поле, должно быть в каждой встрече. Хочется видеть игры уровня "Динамо" – "Шахтер" в каждом туре. Наши соперники, по еврокубкам, играют в сильных чемпионатах, где высока конкуренция. Интенсивности у нас не хватает. Уверен, что после окончания войны уровень нашего футбола повысится, - резюмировал Ротань.