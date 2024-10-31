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Директор Буковины: Исторический момент для Черновцов. Хотелось бы сыграть с Динамо или Шахтером

Кубок Украины
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Желто-черные ожидают матча с одним из грандов

Директор Буковины: Исторический момент для Черновцов. Хотелось бы сыграть с Динамо или Шахтером

Фото - Буковина

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Директор "Буковины" Игорь Наболотный – об историческом достижении "Буковины" в Кубке Украины.

"Были некоторые волнения перед кубковым матчем. "Буковина" оказалась в непростой ситуации, поэтому хотелось после серии из пяти поединков без побед наконец-то достичь положительного результата. Выход в четвертьфинал Кубка Украины – исторический момент для всей Буковины, города Черновцы, ведь нашей команде удалось впервые пробиться в эту стадию соревнований. Конечно, очень приятно быть причастным к таким историческим событиям”.

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"Буковина" противостояла очень хорошей команде. НК "Пробий" – лидер Второй лиги, очень опытная и амбициозная команда. Полагаю, что им удастся по итогам текущего сезона завоевать путевку в Первую лигу. Соответственно, мы понимали, что матч в Городенке будет тяжелым, легкой прогулки никто и не ожидал.

Хотелось бы сыграть с топ-клубом – "Динамо" или "Шахтером". В клубе некоторые люди прогнозируют в будущие соперники киевских "динамовцев". Скажем так, я не против такого развития событий", – заявил функционер.

За последние 30 лет клуб всего дважды боролся за путевку в ¼ финала.

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Буковина (Черновцы)
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Источник:
Буковина
Опубликовал: Александр Симченко
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