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Корниенко – об игре с Динамо: В первом тайме свистели только в нашу сторону. Нет VAR, решения неуверенные
Футболист раскритиковал действия арбитра
vorskla.com.ua
Защитник "Ворсклы" Виктор Корниенко прокомментировал поражение в матче против "Динамо".
“Нам не хватило фарта. Моментами мы обыграли "Динамо", создали много голевых моментов, в которых мы должны были дожать и забить. Но чего-то снова не хватило. Претензии к судейству после каждой игры. Нет VAR, решения неуверенные”.
"Думаю, что в двух моментах можно было посмотреть VAR на предмет пенальти. В первом тайме все было 50 на 50 по моментам, но свистели только в нашу сторону. Так нельзя. Если ты так судишь, то найди момент и свистни в другую сторону. Не хочу больше говорить о судействе.
Гол в овертайме? У "Динамо" есть два равноценных состава, и они могут выпускать равноценных футболистов на любую позицию. У нас много травмированных. Не хватает людей, которые могут выйти и усилить. Хотя даже так мы могли забивать. Очень досадно проигрывать такие матчи, когда мы могли выиграть”, – считает футболист.
Напомним, что полтавская команда пропустила решающий гол на 100-й минуте.
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