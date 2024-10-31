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Корниенко – об игре с Динамо: В первом тайме свистели только в нашу сторону. Нет VAR, решения неуверенные

Кубок Украины
Обновлено

Футболист раскритиковал действия арбитра

Корниенко – об игре с Динамо: В первом тайме свистели только в нашу сторону. Нет VAR, решения неуверенные

vorskla.com.ua

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Виктор Корниенко прокомментировал поражение в матче против "Динамо".

“Нам не хватило фарта. Моментами мы обыграли "Динамо", создали много голевых моментов, в которых мы должны были дожать и забить. Но чего-то снова не хватило. Претензии к судейству после каждой игры. Нет VAR, решения неуверенные”.

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"Думаю, что в двух моментах можно было посмотреть VAR на предмет пенальти. В первом тайме все было 50 на 50 по моментам, но свистели только в нашу сторону. Так нельзя. Если ты так судишь, то найди момент и свистни в другую сторону. Не хочу больше говорить о судействе.

Гол в овертайме? У "Динамо" есть два равноценных состава, и они могут выпускать равноценных футболистов на любую позицию. У нас много травмированных. Не хватает людей, которые могут выйти и усилить. Хотя даже так мы могли забивать. Очень досадно проигрывать такие матчи, когда мы могли выиграть”, – считает футболист.

Напомним, что полтавская команда пропустила решающий гол на 100-й минуте.

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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
31.10.2024 в 09:12
Бла Бла бла! Динамо зіграло на ДЕВ'ЯТЬ матчів більше та і наїздило на порядок більше! А судді су... завжди нас топлять
sticker
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
31.10.2024 в 09:12
Бла Бла бла! Динамо зіграло на ДЕВ'ЯТЬ матчів більше та і наїздило на порядок більше! А судді су... завжди нас топлять
sticker
Ответить
0
0

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