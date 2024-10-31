Тренер НК Пробий прокомментировал вылет команды из Кубка Украины

Главный тренер НК "Пробий" из Городенки Владимир Ковалюк прокомментировал поражение от "Буковины" (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

"Что касается игры, то, к сожалению, не дотерпели. "Буковина" - очень хорошая команда, которая выступает в Первой лиге и показывает там результат. Конечно, мы проигрывали в классе. Но ребята старались и бились до последнего.

Жаль, что пропустили гол за три минуты до завершения основного времени. Хотели перевести игру в овертайм, но случилось, как случилось. Черновицкая команда больше атаковала и имела больше шансов.

В итоге - получилась настоящая боевая кубковая игра.

Сейчас мы идем в отпуск и попробуем правильно подготовиться к весенней части сезона. Планируем усиление, ведь у нас амбициозные планы", - сказал Ковалюк.