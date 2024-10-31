Кабаев: Герреро – это не украинец, который закроется и что-то будет накручивать. Он всегда выходит с положительным мышлением

Хавбек "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал победу над "Ворсклой".

"Ворскла" очень хорошо играла. Они и в Киеве неплохо играли, и сейчас. Они сделали нам проблемы. Когда вышел, играли уже без центра поля. Атака на атаку. Болельщикам нравилось. Хорошая атмосфера. Я доволен тем, что мы выиграли и прошли дальше. У нас есть свои задачи".

“Мы ждали Дячука после травмы. Он для нас уже опытный игрок. Могу его только поздравить. Он хорошо сыграл. Малыш работает с нами около полутора лет. Тоже дождался своего шанса и использовал его. К нему нет никаких вопросов. Но нам есть куда прогрессировать и куда расти. Ошибки будут у всех. И у опытных, и у молодых.

Герреро такой парень... Это не украинец, который закроется и что-то будет накручивать. Он всегда выходит с позитивным мышлением на поле. Для него футбол как праздник. Нет, он не веселый, когда команда проигрывает. Но у него нет психологического давления. Все ждали его гола. Трудно, когда не забиваешь несколько матчей. Думаю, это будет шагом к его прогрессу. Для него и Ваната”, – заявил полузащитник.