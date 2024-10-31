Хавбек Ворсклы: Ощущали, что можем дожать Динамо

Полузащитник "Ворсклы" Артем Челядин в эфире клубного YouTube-канала прокомментировал поражение от "Динамо" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

"Ощущали, что можем дожать "Динамо". Мы провели сегодня хороший матч. Но хороший матч надо закреплять хорошим результатом, а он сегодня негативный. Поэтому поражение болезненное, если честно.

Мы не садились вниз, старались прессинговать "Динамо", отбирали мячи, атаковали. Думаю, мы сыграли хорошо, просто допускали ошибки. Но ошибки делают все. Надо подстраховывать друг друга — будем этому учиться. В случае с обоими голами можно было не доводить ситуацию до взятия наших ворот.

Болельщики после матча говорили, что все мы молодцы. А болельщики — это наш главный критерий. Если им нравится, как мы играем, значит, мы на правильном пути", — сказал Челядин.