Малыш: Игра с Ворсклой была сложной. После Шахтера на таких эмоциях - сразу выезд в Полтаву

Защитник "Динамо" Навин Малыш поделился эмоциями от победы над "Ворсклой" (2:1 в дополнительное время) в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

- Прежде всего, поздравляю всех с победой. Была очень сложная игра. Сами понимаете, после "Шахтера" на таких эмоциях - сразу выезд в Полтаву. У них здесь новый тренер, это всегда новые эмоции, каждый хочет проявить себя. И "Ворскла" на самом деле очень хорошо проявила себя сегодня.

- Из-за воздушной тревоги начало матча немного сместили. Насколько это повлияло на игроков?

- На самом деле, не очень, поскольку это всего несколько минут разницы. И очень хорошо, что в течение матча не было остановок из-за этого, поскольку очень сложно входить в матч после подобных пауз.

- Ты вернулся в основной состав первой команды. Насколько это добавляет тебе мотивации работать дальше и уверенности в своих силах?

- Конечно, это мечта детства - всегда хотел играть за эту команду, за эту эмблему. Поэтому я сейчас очень счастлив.

- Для тебя родная позиция правого защитника, на сборах наигрывали в центре защиты. Какая позиция ближе тебе лично?

- На самом деле, разницы нет. Конечно, центральным защитником я не так часто играл, поэтому позиция правого защитника мне привычнее. Но где поставят, там и буду играть, - сказал Малыш.