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Хавбек Кривбасса: Нам некогда опускать головы, впереди - важные матчи УПЛ

Кубок Украины

Максим Задерака прокомментировал поражение от "Полесья"

Хавбек Кривбасса: Нам некогда опускать головы, впереди - важные матчи УПЛ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака прокомментировал поражение от "Полесья" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

- Максим, что сегодня получилось, а что нет?

- Скажу так: это был очень интересный матч. Я думаю, болельщикам он понравился, очень много моментов было у обеих команд. Немножко, мне кажется, мы где-то проиграли в росте. Соперник оба гола забил со второго этажа. В целом очень интересный и динамичный матч получился.

- Второй год подряд, к сожалению, уступаем в 1/8 финала. Есть ли мысли по этому поводу?

- Мысли есть, но давайте мы сначала разберем эту игру. По горячим следам не хочется сразу что-то анализировать. Тренерский штаб разберет эту игру, укажет нам на ошибки. Нам надо двигаться дальше. Через несколько дней уже матч против "Руха", поэтому некогда опускать головы. Впереди - важные матчи чемпионата.

- Игра "Кривбассу" давалась. Результат мог быть совсем другой. Чего нам не хватило в целом?

- Где-то концентрации, где-то реализации. Могли забить второй мяч и игра сложилась бы иначе, но это футбол, - пояснил Задерака.

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Кривбасс (Кривой Рог) Максим Задерака Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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