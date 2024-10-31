Ермаков: У Александрии появилось качество в завершающей стадии атаки

Вратарь "Александрии" Георгий Ермаков поделился своими мыслями после победы над ЮКСА (4:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

— Георгий, состав "Александрии" довольно серьезно отличался от игры чемпионата против "Ингульца". Руслан Ротань произвел девять изменений в стартовом составе вашей команды. Не было опасений за итоговый результат?

— Сейчас у нас довольно насыщенный календарь, игры через два дня на третий. Действительно, в кубковом матче тренерский штаб доверил место ребятам, которые имеют меньше игровой практики в чемпионате. Но мы все тренируемся вместе, понимаем требования главного тренера и, думаю, на качестве игры это не сказалось.

— Какая у вас обойма футболистов сейчас?

— 24-25 футболистов.

— В первом тайме матча с командой "ЮКСА" вы забили четыре мяча. Не слишком ли легко давались эти забитые мячи?

— Я не могу сказать, что было легко. Это футбол. Все, что мы создали в первом тайме – все реализовали.

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— А как проходил для вашей команды тайм второй?

— У нас произошли некоторые замены, да и соперник чуть приспособился к нашему футболу, они начали играть по-другому. Конечно, качество нашей игры в каждом из таймов отличается, но, все же мы победили и теперь переключаемся на игру чемпионата Украины.

— В воскресенье "Александрия" в родных стенах примет "Полесье". Это будет очень важный матч для вашей команды. Что ты скажешь о житомирской команде?

— Мы соседи в турнирной таблице. Думаю, что "Полесье" приедет к нам за победой. Но и мы хотим добиться максимального результата. Думаю, что будет напряженный матч.

— Мало кто рассчитывал, что "Александрия" будет среди лидеров нынешнего первенства Украины. В чем секрет?

— На каждый матч мы выходим с одной задачей – побеждать. Мы понимаем, что чемпионат очень длинный – впереди две трети сезона. Мы делаем свое дело.

— Какое главное изменение произошло в "Александрии" по сравнению с минувшим сезоном?

— Сказать, что у нас что-то глобально изменилось – нет такого. Требования к нам, игрокам, такие же. У нас появилось качество в завершающей стадии атаки, мы начали забивать голы, которые приносят нам победы.

— Кто из молодых ребят больше всего добавил в мастерстве?

— Кого-то выделять одного – я не буду. У нас командный прогресс. Футбол – игра командная. Индивидуальности уже так не могут все решить, как это было раньше, - рассказал Ермаков.