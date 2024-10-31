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Удаление игрока Зари в кубковом матче против Шахтера. В матче Шахтера против Динамо за такой же фол игрок дончан получил лишь желтую
Разбирается суддейский эксперт
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
В кубковом матче 1/8-й финала "Шахтер" - "Заря", который закончился победой "горняков" со счетом 1:0, на 80-й минуте арбитр Денис Шурман принял весьма спорное решение – за подкат против соперника удалил игрока "Зари" Эскинью. UA-Футбол обратился за комментарием к судейскому эксперту, экс-арбитру ФИФА Сергею Шебеку. Тот считает, что судья ошибся.
October 31, 2024
- Интересно было прочитать комментарий главного тренера "Зари" Младена Бартуловича после этого поединка, - берет слово судейский эксперт. - И вот что наставник луганчан сказал: "Судья в целом неплохо работал, но в ключевом этапе игры дал нам красную карточку. Ее не было в том эпизоде. Это максимум – желтая". Полностью согласен с тем, что это желтая. А вот с тем, что судья неплохо работал – не согласен. Не может судья хорошо работать, если ошибочно удаляет игрока. Что же произошло?
Эскинья спереди (что очень важно, не сзади, не с боку) подкатился в подкате перед игроком "Шахтера". Первоначально он сыграл в мяч, а затем по инерции его нога через мяч поднялась вверх, и после этого задел по касательной голеностоп Бондаренко. Шурман был перекрыт игроком "Зари" и этот момент не видел в деталях. К тому же поддался на эмоции других игроков "Шахтера", которые начали к нему апеллировать. Вот и принял неверное решение. А так как VAR на матче не было, то и подсказать об ошибке было некому. Максимум этот эпизод тянет на желтую карточку. Хочу заменить, Шурман – очень слабый арбитр, который не понимает суть футбола, не разбирается в единоборствах, что важно для арбитра. У него каждый год в чемпионате постоянные ошибки и проблемы. Вот такие у нас судьи ФИФА.
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Также судейский эксперт привел очень похожий пример с другого матча, когда за аналогичный фол судья показал желтую карточку.
- А теперь давайте найдем разницу в эпизоде с другого матча, который прошел три дня назад в Киеве. Имею в виду матч чемпионата "Динамо" – "Шахтер". Арбитр в поле Балакин, и внимание, арбитр на VAR – Шурман. Игрок "Шахтера" Энрике еще в более жесткой манере, чем Эскинья, катится в ноги Тымчику, и получает всего лишь желтую карточку. И тут также можно поддержать решение Балакина. Но если Шурман во Львове, не колеблясь, достает из кармана красную карточку, то почему в Киеве он тихо сидит в будке и не зовёт арбитра просмотреть момент? В чем разница? Два одинаковых момента, но два разных решения. В одном случае у Шурмана – красная карточка, в другом – лишь желтая. Так не должно быть.
October 31, 2024
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