Удаление игрока Зари в кубковом матче против Шахтера. В матче Шахтера против Динамо за такой же фол игрок дончан получил лишь желтую

В кубковом матче 1/8-й финала "Шахтер" - "Заря", который закончился победой "горняков" со счетом 1:0, на 80-й минуте арбитр Денис Шурман принял весьма спорное решение – за подкат против соперника удалил игрока "Зари" Эскинью. UA-Футбол обратился за комментарием к судейскому эксперту, экс-арбитру ФИФА Сергею Шебеку. Тот считает, что судья ошибся.

- Интересно было прочитать комментарий главного тренера "Зари" Младена Бартуловича после этого поединка, - берет слово судейский эксперт. - И вот что наставник луганчан сказал: "Судья в целом неплохо работал, но в ключевом этапе игры дал нам красную карточку. Ее не было в том эпизоде. Это максимум – желтая". Полностью согласен с тем, что это желтая. А вот с тем, что судья неплохо работал – не согласен. Не может судья хорошо работать, если ошибочно удаляет игрока. Что же произошло?

Эскинья спереди (что очень важно, не сзади, не с боку) подкатился в подкате перед игроком "Шахтера". Первоначально он сыграл в мяч, а затем по инерции его нога через мяч поднялась вверх, и после этого задел по касательной голеностоп Бондаренко. Шурман был перекрыт игроком "Зари" и этот момент не видел в деталях. К тому же поддался на эмоции других игроков "Шахтера", которые начали к нему апеллировать. Вот и принял неверное решение. А так как VAR на матче не было, то и подсказать об ошибке было некому. Максимум этот эпизод тянет на желтую карточку. Хочу заменить, Шурман – очень слабый арбитр, который не понимает суть футбола, не разбирается в единоборствах, что важно для арбитра. У него каждый год в чемпионате постоянные ошибки и проблемы. Вот такие у нас судьи ФИФА.