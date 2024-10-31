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Вингер Вереса: У нас была определенная стратегия на игру с Оболонью
Луан Кампос забил победный мяч в ворота "пивоваров"
Фото: НК Верес
Вингер "Вереса" Луан Кампос поделился впечатлениями от победы над "Оболонью" (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
"Очень счастлив, что наша команда сумела пробиться в четвертьфинал Кубка Украины. Рад, что именно я сумел помочь и забить победный мяч.
Сейчас для нас очень важно правильно восстановиться и готовиться к матчу чемпионата. Потому что мы должны набирать очки.
Относительно моего гола - Владислав Шарай выполнил хорошую подачу, был небольшой хаос в штрафной площадке соперника, я поскользнулся, но сумел сориентироваться и пробить по мячу. Очень счастлив, что забил и мы одержали победу.
"Оболонь" - хорошая команда. Они имеют достаточно качественных игроков. Мы это знали. У нас на эту кубковую игру была определенная стратегия, которую мы пытались выполнять. После выхода на замену во втором тайме чувствовали уверенность. Потому что тренер всегда повторяет, что игроки, которые входят в игру со скамейки запасных - очень важны. Они должны влиять на результат и помогать команде", - сказал Кампос.
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