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Романчук: Кривбасс был точно не слабее Полесья

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Романчук: Кривбасс был точно не слабее Полесья

Фото: ФК Кривбас

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Защитник "Кривбасса" Александр Романчук поделился мыслями после поражения от "Полесья" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

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- Юрий Вернидуб в комментарии после матча сказал, что результат не по игре. Соглашаешься?

- Можно согласиться с нашим тренером. Мы были точно не слабее сегодня. Забили первый мяч, все было хорошо. Но дальше две подачи - два гола. Где-то, возможно, в штрафной надо больше концентрации и играть надежнее, но это футбол.

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- После гола Задераки могли сразу забивать еще. Соса не повезло. Это был важный момент матча?

- Возможно, это важный момент, но ничего страшного. Все равно мы выигрывали 1:0, и вся игра была впереди. Не думаю, что это ключевой момент, но согласен с тем, что свои моменты надо реализовывать.

- Пропустили перед перерывом. Не хватило концентрации?

- Как я уже сказал, где-то, надо еще больше концентрации при подачах, ближе к оппонентам играть. Команда у соперников в целом высокого роста, поэтому где-то не досмотрели, к сожалению, - сказал Романчук.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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