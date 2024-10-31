Первая перемена блюд - съедобно. Акценты зрителя на играх Кубка Украины

Говорил и буду говорить: Кубок нам дан для того, чтобы внести разнообразие в размеренную поступь регулярного сезона. Потому в идеале он должен восприниматься как праздник в череде будней, как особое оригинальное блюдо, освежающее вкусовые ощущения после привычной и слегка приевшейся еженедельной пищи.

Система плей-офф уже сама по себе побуждает к особому отношению и восприятию этого состязания. А то, что обладатель Кубка получает возможность участия в Лиге Европы, придает дополнительный интерес к его матчам на решающих стадиях. И пусть ⅛ финала вряд ли причислишь к таковым, на мой взгляд, она заслуживала внимания.

Здесь я делюсь с вами наблюдениями и впечатлениями только от тех игр, что удалось посмотреть полностью. Поэтому вчера не пытался объять необъятное, выделив из семи поединков лишь три, вызывавшие повышенный интерес. Естественно, добавив к ним львовское дерби накануне. Так что говорить будем о матчах, выделенных жирным.

Рух - Карпаты 1:0

Пробий - Буковина 0:1

ЮКСА - Александрия 1:4

Полесье - Кривбасс 2:1

Ворскла - Динамо 1:2

Шахтер - Заря 1:0

Верес - Оболонь 2:1

Виктория - ЛНЗ 2:2 (3:1)

Почему именно такой выбор?

Игра без участия команд УПЛ отсеивалась априори (каюсь, я и слов-то таких, как название команды хозяев поля, раньше не слышал, о значении скорее догадался).

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Был свято уверен в не менее уверенной победе “Александрии”. Не совсем понимал, зачем упираться в Кубке “Оболони”, у которой есть куда более насущные заботы, но тут платная трансляция из Ровно решила все за меня. Ну а поединок в Сумах уступил элитной четверке своей вывеской. Как оказалось, к сожалению.

Зрелищность. Одинаково хороши были львовское дерби и матч в Житомире. Любопытно, что в обоих случаях более смотрибельным стал первый тайм. В Полтаве игра была достаточно наполненной опасными моментами, особенно с учетом ее кубкового статуса. А вот “Шахтер” с “Зарей” не порадовали - лишь пять зачетных эпизодов.

Интрига. Здесь не подкачал никто. Единственный шанс “Зари” сравнять счет “съел” сэйв Ризныка на 78-й минуте (а были бы другие, не случись удаления Эскиньи, науке неизвестно). Минутой позже Пидгурский принес победу “Руху”.

Уже в компенсированное время мог оставить в деле “Кривбасс” Аморозо, но за соперника вступилась штанга. Ну а “Динамо” вывел в четвертьфинал гол Ваната в экстра-тайме.

Логика. Абсолютно закономерны 2:1 у “Полесья” с “Кривбассом” и 1:0 у “Шахтера” с “Зарей”. “Динамо”, скажу так, было ближе к победе, чем “Ворскла”, хоть и ненамного. А вот “Рух” вполне заслуживал даже крупного счета в свою пользу. Словом, по большому счету, все логично.

Судейство. По выражению коллеги-консультанта Юстаса, говорить было не о чем. Для тех, кто все же нашел повод, уточним.

“Ворскла” - “Динамо”: 31-я минута, пенальти в ворота хозяев поля и 1:1. “Без вопросов. Там шо хочешь: в ногу, в корпус, держал за руку”.

“Шахтер” - “Заря”: удаление в составе гостей на 80-й минуте, при 1:0. “Прыжок двумя ногами вперед с фазой полета и попаданием (пусть даже по касательной) в игрока соперника с явным риском нанесения травмы”.

Тренеры “пострадавших” рассказывают? Работа у них такая - в том числе, и оправдываться.

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Везение. Однозначно повезло “Полесью”. Если бы не стойка ворот, в которую угодил мяч после удара Аморозо перед свистком, благодаря этому ставшим финальным, играть бы им с “Кривбассом” в дополнительное время. Излишне говорить о том, на чьей стороне было бы психологическое преимущество. А там, как знать…

Личности. Самой заметной фигурой избранной половины матчей ⅛ финала стал Кемкин, шесть раз спасавший “Карпаты” от гола. Увы, на седьмой его не хватило. Среди полевых больше других запомнился Сыч из “Руха” - пять участий в ключевых эпизодах игры. В тройку включил бы Леднева из “Полесья” - четыре участия, включая голевой ассист.

После них на одном уровне упомяну “руховцев” Карабина и Краснопира. А также - Кане (“Ворскла”), Микитышина (“Кривбасс”) и Пайшао (“Полесье”). А говоря об эффективности - Волошина, причастного к обоим голам “Динамо”.

Симпатии. Без вариантов, больше всех играл в футбол “Рух”. Также понравилось “Полесье”. И лишь по одному реально голевому моменту создали “Карпаты” и “Заря”.

Жребий. Меньше всего хотелось бы пары: “Буковина” - “Виктория”. Золушка - не моя любимая сказка, особенно если она попадает на бал, растолкав локтями других золушек. Точно так же нежелательно Класичне на стадии ¼ финала - рано. Но и экзамены команд Первой лиги, которые сдают их фаворитам, тоже как-то не греют.

Поэтому, если бы я был жребием, развел бы изначально по одну сторону “баррикад” эту четверку, а по другую - “Александрию”, “Верес”, “Полесье” и “Рух”. А там уж действительно - на кого Бог пошлет. Но меня никто спрашивать не будет, да и жребий у нас не то чтобы слепой, а какой-то подслеповатый бывает…

Анонсы. После праздничного стола возвращаемся к нашему насущному хлебу. Центральный матч 12-го тура: “Александрия” - “Полесье”. Вторая и третья команды УПЛ на данный момент. Команде Ротаня нужно не отпустить в таблице “Динамо”, команде Ашура - подобраться поближе к конкуренту, одолев его в личной встрече.

Выделю также игру “Кривбасса” с “Рухом”, в свете борьбы за последнюю путевку в Европу. Команда Вернидуба сидит на колесе у “Шахтера”, тогда как команда Пономарева - непосредственно у своего криворожского визави. Игра, стоящая свеч.

А еще “Ворскла” с “Колосом” - “лобовой” поединок, в буквальном смысле слова, на грани зоны риска, где и расположились нынче обе команды. Здесь в пользу Ковалевки будет то, что она не играла в Кубке, да еще против такого соперника, да еще с овертаймом. Есть реальный шанс обойти команду Максимова.

Что увижу в этих и других матчах тура - о том спою, как обычно, в понедельник.