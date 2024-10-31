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Первая перемена блюд - съедобно. Акценты зрителя на играх Кубка Украины

Кубок Украины

Авторский обзор матчей ⅛ финала

Первая перемена блюд - съедобно. Акценты зрителя на играх Кубка Украины

Фото - ФК Полісся / автор - невідомий

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Говорил и буду говорить: Кубок нам дан для того, чтобы внести разнообразие в размеренную поступь регулярного сезона. Потому в идеале он должен восприниматься как праздник в череде будней, как особое оригинальное блюдо, освежающее вкусовые ощущения после привычной и слегка приевшейся еженедельной пищи.

Система плей-офф уже сама по себе побуждает к особому отношению и восприятию этого состязания. А то, что обладатель Кубка получает возможность участия в Лиге Европы, придает дополнительный интерес к его матчам на решающих стадиях. И пусть ⅛ финала вряд ли причислишь к таковым, на мой взгляд, она заслуживала внимания.

Первая перемена блюд - съедобно. Акценты зрителя на играх Кубка Украины - изображение 1

Здесь я делюсь с вами наблюдениями и впечатлениями только от тех игр, что удалось посмотреть полностью. Поэтому вчера не пытался объять необъятное, выделив из семи поединков лишь три, вызывавшие повышенный интерес. Естественно, добавив к ним львовское дерби накануне. Так что говорить будем о матчах, выделенных жирным.

  • Рух - Карпаты 1:0
  • Пробий - Буковина 0:1
  • ЮКСА - Александрия 1:4
  • Полесье - Кривбасс 2:1
  • Ворскла - Динамо 1:2
  • Шахтер - Заря 1:0
  • Верес - Оболонь 2:1
  • Виктория - ЛНЗ 2:2 (3:1)

Почему именно такой выбор?

Игра без участия команд УПЛ отсеивалась априори (каюсь, я и слов-то таких, как название команды хозяев поля, раньше не слышал, о значении скорее догадался).

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Был свято уверен в не менее уверенной победе “Александрии”. Не совсем понимал, зачем упираться в Кубке “Оболони”, у которой есть куда более насущные заботы, но тут платная трансляция из Ровно решила все за меня. Ну а поединок в Сумах уступил элитной четверке своей вывеской. Как оказалось, к сожалению.

Зрелищность. Одинаково хороши были львовское дерби и матч в Житомире. Любопытно, что в обоих случаях более смотрибельным стал первый тайм. В Полтаве игра была достаточно наполненной опасными моментами, особенно с учетом ее кубкового статуса. А вот “Шахтер” с “Зарей” не порадовали - лишь пять зачетных эпизодов.

Интрига. Здесь не подкачал никто. Единственный шанс “Зари” сравнять счет “съел” сэйв Ризныка на 78-й минуте (а были бы другие, не случись удаления Эскиньи, науке неизвестно). Минутой позже Пидгурский принес победу “Руху”.

Уже в компенсированное время мог оставить в деле “Кривбасс” Аморозо, но за соперника вступилась штанга. Ну а “Динамо” вывел в четвертьфинал гол Ваната в экстра-тайме.

Логика. Абсолютно закономерны 2:1 у “Полесья” с “Кривбассом” и 1:0 у “Шахтера” с “Зарей”. “Динамо”, скажу так, было ближе к победе, чем “Ворскла”, хоть и ненамного. А вот “Рух” вполне заслуживал даже крупного счета в свою пользу. Словом, по большому счету, все логично.

Судейство. По выражению коллеги-консультанта Юстаса, говорить было не о чем. Для тех, кто все же нашел повод, уточним.

Первая перемена блюд - съедобно. Акценты зрителя на играх Кубка Украины - изображение 2

“Ворскла” - “Динамо”: 31-я минута, пенальти в ворота хозяев поля и 1:1. “Без вопросов. Там шо хочешь: в ногу, в корпус, держал за руку”.

“Шахтер” - “Заря”: удаление в составе гостей на 80-й минуте, при 1:0. “Прыжок двумя ногами вперед с фазой полета и попаданием (пусть даже по касательной) в игрока соперника с явным риском нанесения травмы”.

Тренеры “пострадавших” рассказывают? Работа у них такая - в том числе, и оправдываться.

Читайте такжеУдаление игрока Зари в кубковом матче против Шахтера. В матче Шахтера против Динамо за такой же фол игрок дончан получил лишь желтую

Везение. Однозначно повезло “Полесью”. Если бы не стойка ворот, в которую угодил мяч после удара Аморозо перед свистком, благодаря этому ставшим финальным, играть бы им с “Кривбассом” в дополнительное время. Излишне говорить о том, на чьей стороне было бы психологическое преимущество. А там, как знать…

Личности. Самой заметной фигурой избранной половины матчей ⅛ финала стал Кемкин, шесть раз спасавший “Карпаты” от гола. Увы, на седьмой его не хватило. Среди полевых больше других запомнился Сыч из “Руха” - пять участий в ключевых эпизодах игры. В тройку включил бы Леднева из “Полесья” - четыре участия, включая голевой ассист.

После них на одном уровне упомяну “руховцев” Карабина и Краснопира. А также - Кане (“Ворскла”), Микитышина (“Кривбасс”) и Пайшао (“Полесье”). А говоря об эффективности - Волошина, причастного к обоим голам “Динамо”.

Симпатии. Без вариантов, больше всех играл в футбол “Рух”. Также понравилось “Полесье”. И лишь по одному реально голевому моменту создали “Карпаты” и “Заря”.

Жребий. Меньше всего хотелось бы пары: “Буковина” - “Виктория”. Золушка - не моя любимая сказка, особенно если она попадает на бал, растолкав локтями других золушек. Точно так же нежелательно Класичне на стадии ¼ финала - рано. Но и экзамены команд Первой лиги, которые сдают их фаворитам, тоже как-то не греют.

Поэтому, если бы я был жребием, развел бы изначально по одну сторону “баррикад” эту четверку, а по другую - “Александрию”, “Верес”, “Полесье” и “Рух”. А там уж действительно - на кого Бог пошлет. Но меня никто спрашивать не будет, да и жребий у нас не то чтобы слепой, а какой-то подслеповатый бывает…

Анонсы. После праздничного стола возвращаемся к нашему насущному хлебу. Центральный матч 12-го тура: “Александрия” - “Полесье”. Вторая и третья команды УПЛ на данный момент. Команде Ротаня нужно не отпустить в таблице “Динамо”, команде Ашура - подобраться поближе к конкуренту, одолев его в личной встрече.

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Выделю также игру “Кривбасса” с “Рухом”, в свете борьбы за последнюю путевку в Европу. Команда Вернидуба сидит на колесе у “Шахтера”, тогда как команда Пономарева - непосредственно у своего криворожского визави. Игра, стоящая свеч.

А еще “Ворскла” с “Колосом” - “лобовой” поединок, в буквальном смысле слова, на грани зоны риска, где и расположились нынче обе команды. Здесь в пользу Ковалевки будет то, что она не играла в Кубке, да еще против такого соперника, да еще с овертаймом. Есть реальный шанс обойти команду Максимова.

Что увижу в этих и других матчах тура - о том спою, как обычно, в понедельник.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
31.10.2024 в 12:56
А це дійсно цікаво, як покаже себе Ворскла, коли тепер її суперник має більше часу на підготовку... Тим після такого важкого для себе матчу, коли боролися, бо було за що, понад СТО ДВАДЦЯТЬ хвилин!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
31.10.2024 в 12:56
А це дійсно цікаво, як покаже себе Ворскла, коли тепер її суперник має більше часу на підготовку... Тим після такого важкого для себе матчу, коли боролися, бо було за що, понад СТО ДВАДЦЯТЬ хвилин!
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