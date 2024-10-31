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Два игрока Полесья травмировались в кубковом матче с Кривбассом
Плохие новости для житомирян
Фото: ФК Полісся
Два игрока "Полесья" травмировались в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Кривбасса" (2:1), сообщает ТаТоТаке.
Речь идет о защитнике Сергее Чоботенко и опорном хавбеке Максиме Мельниченко. Наставник "волков" Имад Ашур заменил футболистов в перерыве из-за повреждений.
По информации источника, Мельниченко ушел с поля из-за травмы колена. У Чоботенко клубные медики диагностировали защемление нерва. Вероятнее всего, корень проблемы в области позвоночника - сегодня это подтвердит или опровергнет МРТ.
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