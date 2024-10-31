Два игрока Полесья травмировались в кубковом матче с Кривбассом

Два игрока "Полесья" травмировались в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Кривбасса" (2:1), сообщает ТаТоТаке.

Речь идет о защитнике Сергее Чоботенко и опорном хавбеке Максиме Мельниченко. Наставник "волков" Имад Ашур заменил футболистов в перерыве из-за повреждений.

По информации источника, Мельниченко ушел с поля из-за травмы колена. У Чоботенко клубные медики диагностировали защемление нерва. Вероятнее всего, корень проблемы в области позвоночника - сегодня это подтвердит или опровергнет МРТ.