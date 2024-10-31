Хавбек Оболони - об удалении Лукьянчука: Я такого никогда не видел

Хавбек "Оболони" Василий Курко прокомментировал поражение своей команды от "Вереса" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

- Очень тяжелый поединок, 120 минут, к сожалению, досадное поражение 2-1. Твой первый комментарий после игры?

- Первый комментарий, трудно что-то сказать после такой игры, потому что правда игра была очень тяжелая и истощила 120 минут, но могу сказать, что я горжусь сегодня нашей командой, потому что я знаю, как трудно играть здесь в Ровно, за болельщиков ровенских и как трудно здесь вообще брать очки и показывать какой-то свой футбол. Я считаю, что нам сегодня удалось полностью показать свой футбол и незаслуженная победа, по моему мнению, у "Вереса".

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- Я понимаю, что ты, наверное, долго ждал этой встречи, все же твоя бывшая команда. Расскажи о подготовке к этому матчу, насколько она отличалась от обычных поединков?

- Нет, не отличалась вообще никак. Встречу тоже не ждал. Какие-то особые эмоции появились, когда я заехал на этот стадион, когда увидел болельщиков, когда вспомнил, как я здесь выходил с другой стороны сейчас впервые был в другой раздевалке, поэтому эмоции очень классные, положительные, а никакого особого подхода не было.

- Теперь вернемся к игре. Забили мяч, открыли счет именно мы, однако очень быстро и пропустили мяч. Почему так произошло, по твоему мнению? Почему, возможно, не успели перестроиться?

- Надо смотреть гол, анализировать, как мы могли правильнее сыграть в этой ситуации. Но почему так? Потому что, опять же, здесь люди всегда гонят команду вперед. И очень много было ситуаций, когда пропуская первыми, "Верес" сразу забивает гол, или буквально через пару минут, старается отыграться. Они сразу усиливают давление. Нам просто надо было как-то правильнее с этим давлением справиться. К сожалению, это не получилось у нас.

- Пожалуй, самый скандальный момент матча - это удаление Павла Лукьянчука. Ты, как его партнер по команде, поделись, возможно, тем, что произошло? Что, может, он сказал уже вам в раздевалке команде?

- Не знаю, что он может сказать. По моему мнению, я такого никогда не видел. По моему мнению, это откровенная ошибка арбитра. Понятно, что Паша где-то не мог найти, кому бросить мяч. Но все равно, я такого, сколько смотрю в футболе, я такой желтой не видел. Поэтому я не считаю, что это ошибка какая-то Павла, или еще что-то. Я считаю, что это полностью вина арбитра.

- Ты сегодня отыграл 120-х минут поединка. Имел, кстати, возможности забить, даже при стандартах. Скажи, настраивался на то, чтобы забить?

- Да, конечно, хотелось забить. Конечно, хотелось, даже не то, что мотивация, потому что это "Верес" - моя бывшая команда. Просто хотелось почувствовать уже, нашей команде при хорошей игре не удается брать очки. Поэтому хотелось как-то внести свой вклад и забить, чтобы где-то почувствовать уже эту ничью, или может даже победу, дожать.

- К сожалению, серия неудач продолжилась. Четвертое сегодня уже поражение подряд. Почему так и как вы ходите из этой ситуации, по твоему мнению?

- Я не вижу вообще никаких проблем. Для меня это, конечно, поражение неприятное, четвертое подряд. Но то, что я вижу изнутри коллектива - команда прогрессирует, команда движется в правильном направлении. И трудно, конечно, когда нет этой положительной подпитки в плане результата, трудно демонстрировать свою игру. Но, опять же, скажу, я горжусь всей командой, не только ребятами, которые сегодня играли. Горжусь и тренерским штабом, и всем нашим коллективом, потому что реально у нас очень классный коллектив. И мне очень-очень жаль, что этот коллектив сейчас находится в таком положении, потому что мы заслуживаем большего.

- Следующая игра в чемпионате снова против "Вереса". Скажи, какой будет настрой на этот поединок? Есть ли желание теперь взять реванш и, опять же, твоя бывшая команда?

- Желание, конечно, есть. Мы каждую игру хотим выигрывать, нам надо набирать очки. Неважно, кто это, "Верес" или кто-то другой, нам надо всегда побеждать, поэтому желание выиграть есть. И, как показала сегодняшняя игра, опять же, по моему мнению, нам это под силу в наших домашних родных стенах. С хорошим настроем нам по силам дома взять три очка. Но это, опять же, футбол, и только он расставит, как оно должно быть на самом деле.

- Можно ли сказать, что этот матч в чемпионате будет важнее, чем этот кубковый поединок?

- Однозначно он будет важнее, потому что кубок это такое, а чемпионат нам нужен, мы сейчас в трудном положении, нам нужно в любом случае набирать очки. Кубок, конечно, у нас сегодня была задача, несмотря на ту ротацию, которая была проведена, и у нас была задача все равно пройти дальше, как можно, потому что это уже была бы одна четвертая. И мы сегодня приложили все усилия, чтобы пройти дальше. К сожалению, не получилось, поэтому будем стараться в чемпионате выигрывать, - резюмировал футболист.