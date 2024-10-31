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Три украинских клуба впервые в истории пробились в четвертьфинал Кубка
Исторические параллели
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На неделе состоялись матчи 1/8 финала
В четвертьфинал, как известно, пробились "Шахтер", "Динамо", "Рух", "Александрия", "Полесье", "Верес", "Буковина" и "Виктория".
Для "Виктории" это дебютный выход в такую высокую стадию кубкового розыгрыша. Также впервые в своей истории в четвертьфинал пробились "Буковина" и "Рух".
Остальные пять четвертьфиналистов имеют опыт игр еще в более высоких стадиях: "Верес" доходил до полуфинала в сезоне-1993/1994, "Александрия" побывала там дважды, а "Полесье" – впервые в предыдущем розыгрыше.
А "Динамо" и "Шахтер" входят в число пяти клубов, которым удавалось выигрывать Кубок Украины. Еще трое – это "Черноморец" (1992, 1994), "Ворскла" (2009) и "Таврия" (2010).
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