  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Три украинских клуба впервые в истории пробились в четвертьфинал Кубка
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три украинских клуба впервые в истории пробились в четвертьфинал Кубка

Кубок Украины

Исторические параллели

Три украинских клуба впервые в истории пробились в четвертьфинал Кубка

instagram.com/fc_viktoria_official

Новина українською

На неделе состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

В четвертьфинал, как известно, пробились "Шахтер", "Динамо", "Рух", "Александрия", "Полесье", "Верес", "Буковина" и "Виктория".

Для "Виктории" это дебютный выход в такую высокую стадию кубкового розыгрыша. Также впервые в своей истории в четвертьфинал пробились "Буковина" и "Рух".

Остальные пять четвертьфиналистов имеют опыт игр еще в более высоких стадиях: "Верес" доходил до полуфинала в сезоне-1993/1994, "Александрия" побывала там дважды, а "Полесье" – впервые в предыдущем розыгрыше.

А "Динамо" и "Шахтер" входят в число пяти клубов, которым удавалось выигрывать Кубок Украины. Еще трое – это "Черноморец" (1992, 1994), "Ворскла" (2009) и "Таврия" (2010).

По теме
yellow-arrow
Хавбек Оболони - об удалении Лукьянчука: Я такого никогда не видел
yellow-arrow
Два игрока Полесья травмировались в кубковом матче с Кривбассом
yellow-arrow
Кубок Украины. Виктория – ЛНЗ 2:2 (3:1). Видео голов и обзор матча
Буковина (Черновцы) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Полесье (Житомир) Виктория (Сумы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости