Три украинских клуба впервые в истории пробились в четвертьфинал Кубка

На неделе состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

В четвертьфинал, как известно, пробились "Шахтер", "Динамо", "Рух", "Александрия", "Полесье", "Верес", "Буковина" и "Виктория".

Для "Виктории" это дебютный выход в такую высокую стадию кубкового розыгрыша. Также впервые в своей истории в четвертьфинал пробились "Буковина" и "Рух".

Остальные пять четвертьфиналистов имеют опыт игр еще в более высоких стадиях: "Верес" доходил до полуфинала в сезоне-1993/1994, "Александрия" побывала там дважды, а "Полесье" – впервые в предыдущем розыгрыше.

А "Динамо" и "Шахтер" входят в число пяти клубов, которым удавалось выигрывать Кубок Украины. Еще трое – это "Черноморец" (1992, 1994), "Ворскла" (2009) и "Таврия" (2010).