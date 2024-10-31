Иван Шарий: Не понимаю, почему на центральном матче Кубка Украины не было системы VAR

Впечатлениями о событиях 11-го тура чемпионата в УПЛ и 1/8 финала Кубка Украины с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший форвард полтавского "Колоса"/"Ворсклы", запорожского "Металлурга", одеccкого "Черноморца" и винницкой "Нивы".

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– Наибольшее внимание в прошлом туре было приковано к центральному матчу первого круга "Динамо" – "Шахтер". Игра главных претендентов на чемпионство вам понравилась?

- Главное украинское дерби – будь то матч чемпионата, Кубка Украины или Суперкубка – это всегда в центре внимания. Эта игра была достаточно напряженной и ответственной для обоих соперников, а для болельщиков – интересной. Напряжение в поединке было до последних минут, так что можно сказать, что наше классико более-менее удалось. Я думаю, что в целом любители футбола получили от него удовольствие. Хотя болельщики "Динамо", по-моему, в первом тайме его не получили, потому что их любимая команда показывала футбол не того уровня, в который способна играть. Уже после удаления горняка Крыськива, когда динамовцы доминировали, им удалось сравнять счет. Хотя перед этим был момент у Волошина, который бил метров с двух, но в ворота не попал. Мне кажется, что если бы у столичной команды было еще немного времени, то она могла дожать "Шахтер". Тем более что горняки играли более получаса в меньшинстве.

- Похоже, после потери очков на старте чемпионата команда Марино Пушича постепенно обретает уверенность. По встрече с "Динамо" утверждать это есть основания?

- Как я уже сказал, в первой половине поединка "Шахтер" выглядел более убедительно, уверенно. Гости контролировали мяч, создавали моменты. Но повторюсь: все перевернулось после удаления Крыськива. А до этого у "Динамо", похоже, то ли игра не пошла, то ли еще что-то. Во всяком случае, динамовцы не были похожи на себя.

– Половина матчей тура завершилась вничью. Кроме украинского классика очки между собой поделили участники поединков "Рух" – "Черноморец", "Полесье" – "Колос" и "Верес" – "Ворскла". В каком из них результат можно считать наиболее неожиданным?

- Думаю, что львовский. Ставка перед туром делалась больше на "Рух". Все думали, что львовяне "порвут" одесскую команду. В таких случаях говорят: "Бабка надвое гадала". Сыграв на выезде вничью, "Черноморец" завоевал одно очко – и для одесской команды это хорошо. Ведь летом в ее составе произошли масштабные кадровые изменения: 20 футболистов ушли – 24 пришли! Да и тренер поменялся. При таких условиях пребывание "Черноморца" в середине турнирной таблицы – отличный результат. Молодцы "моряки". Если несколько сезонов одесская команда будет играть одним составом, то лучшие результаты обязательно придут. Что касается матча в Ровно, где играли "Верес" и "Ворскла", то я предполагал, что полтавская команда не проиграет. Так оно и вышло. Хотя гости могли и выиграть. Впрочем, как и уступить "Вересу", который более или менее неплохо играет – это ведь футбол. В матче "Полесье" – "Колос" ковальвцы могли еще и обыграть хозяев поля. Они очень хорошо выглядели в этом поединке – как по созданным моментам, так и по игре в целом.

– Перед началом нынешнего чемпионата "Рух" рассматривался как реальный претендент на один из комплектов медалей. Что, на ваш взгляд, произошло с львовской командой, которая после поразительной результативности в трех из четырех стартовых матчей чемпионата вдруг серьезно затормозила, не зная радости побед уже шесть туров подряд?

- А вы лучше скажите, три результативных матча с какими командами были? С "Оболонью", "Зарей" и "Ингульцем". Это и есть ответ на вопрос. Где сейчас находятся "Ингелец" и "Оболонь"? Внизу турнирной таблицы. Что касается поединка с луганчанами, то, скорее всего, в "Заре" тогда произошел прокол. После этого в шести следующих матчах "Руха" соперники были посерьезнее, и в пяти из них были зафиксированы ничьи. Львовяне, кстати, сыграв в разгар первого круга 0:0 на выезде с "Динамо", показали уверенную игру и могли рассчитывать на большее. Использовали бы несколько благоприятных моментов – и победа была бы на их стороне. В играх с другими соперниками оказалось, что большинство из них не хуже того же "Черноморца". Исключение составляет "Александрия". Так что выдавать авансы о статусе фаворита на один из комплекта медалей, когда кроме обоих наших грандов есть еще та же "Александрия", "Полесье" и "Кривбасс", считаю, неуместно. Следует выходить на каждый матч и играть на победу, а потом смотреть в таблицу. Нужно демонстрировать стабильность, тогда можно и о чем-то говорить. Но, к сожалению, "Руху" этой самой стабильности не хватает. Хотя в общем-то команда неплохая, в ней играет немало хороших молодых футболистов. Такое бывает, когда возникает спад и она попадает в "яму".

- В дерби Кировоградщины "Александрия" взяла верх над "Ингульцом" 2:1, продолжая находиться в лидерах. Как считаете, насколько способна александрийская команда составить конкуренцию в борьбе за золото?

– Золото – золотом, а то, что "Александрия" в нынешнем сезоне является одним из главных и явных претендентов на медали того или иного достоинства, это факт. Эта команда демонстрирует стабильность, имеет хороший подбор исполнителей, у нее интересная и хорошо поставленная игра. Если раньше Руслана Ротаня критиковали – мол, его команда играет в держание мяча, "без ворот". А сейчас александрийцы играют в держание, но уже с воротами. Они показывают содержательную игру и результат. За матчами "Александрии" следить очень интересно.Что касается получения золота, то это для "горожан" сделать будет весьма трудно, ведь за него борьбу ведут "Динамо" и "Шахтер". А вот относительно бронзы – это другое дело.

- После нестабильности в наборе очков "Кривбасс" наконец-то ступил на победную тропу, выиграв два матча подряд в чемпионате – у "Зари" и ЛНЗ. Значит ли это, что подопечные Юрия Вернидуба постепенно приобретают прежнюю мощь?

– Судя по победам в двух предыдущих турах, криворожская команда немного ожила и преобразилась. Загадывать заранее хоть и рано, но я уверен, что "Кривбасс" тоже будет претендентом на медали. Стоит выиграть несколько матчей подряд – и криворожцы подтянутся к лидирующей группе. А дальше все в их руках. В борьбе с "Динамо", "Шахтером", "Александрией", "Полесьем", тем же "Рухом" мастерство игроков будет только повышаться. Приятно, когда столько команд являются конкурентами в стремлении занять призовые места. И чем больше их будет претендовать на медали – тем интереснее станет наш чемпионат. Понятно, что сейчас, в период войны, наш футбол переживает не лучшие времена. И хотя чемпионат по силе не такой, как хотелось бы, но слава Богу, что хоть играем.

- Какое впечатление у вас от "Карпат", которые в прошлом туре победили "Оболонь" 1:0?

– Начнем с того, что "Карпат" не было в Премьер-лиге четыре года. Так что находиться после нового появления в элите в золотой середине – отличный показатель. Ведь сразу ставить какие-то высокие цели, не имея серьезной комплектации, пожалуй, было бы некорректно. Да, львовский клуб летом пригласил ряд игроков, однако на все нужно время. Если зимой "Карпаты" всерьез займутся комплектацией, то в будущем могут претендовать на достойные места в элите.

- Выездная победа "Зари" над "Левым берегом" закономерна?

- "Заря" уже давно является проверенным бойцом в Премьер-лиге, поэтому ее победа вполне закономерна. Луганская команда может дать бой любому сопернику, даже таким, как "Шахтер" или "Динамо". В ее составе есть футболисты, играющие уже несколько сезонов. Да и очередное возвращение в команду опытного Будкивского, избранного капитаном, положительным образом сказалось на игре "Зари". Он значительно усилил состав – забивает, отдает передачи. У этого футболиста есть мастерство и умение вести за собой коллектив. Луганчане долгое время были крепким орешком, и даже становились призерами чемпионата. Поэтому если говорить об игре с "Левым берегом", то "Заря" значительно опытнее этого соперника. Хотя команде из Киевщины, которая в этом году только дебютировала в УПЛ, следует отдать должное: она играет практически тем же составом, который в прошлом сезоне играл в первой лиге. Ребята сначала проигрывали, но все же стали понемногу набирать очки.

– Что скажете о матчах 1/8 финала Кубка Украины? Начнем с игры команд, в составе которых вы в разное время выступали – "Ворсклы" и "Динамо"…

– Могу сказать, что по игре "Ворскла" ничем не уступала "Динамо". Полтавчане повели в счете, однако вскоре в их ворота был назначен пенальти. Я не понимаю, зачем опытному Скляру было сбивать динамовца Волошина на входе в штрафную с правого фланга гостей? А уже потом, при счете 1:1, после удара с двух метров "Динамо" выручил голкипер Нещерет. Забей в том эпизоде ​​"Ворскла" - и неизвестно, как все в дальнейшем повернулось бы. Что касается динамовцев, то особых моментов у них не было. А гол состоялся после ошибки молодого вратаря полтавчан Исенко. Кстати, мне непонятно, почему на центральном кубковом матче двух представителей УПЛ не было системы VAR? Ведь противоречивые моменты встречаются почти в каждой игре. В других странах система видеопомощи арбитрам на кубковых матчах есть, а у нас почему-то нет. А между тем, в дополнительное время был неоднозначный момент, когда "Динамо" забивало второй мяч в ворота полтавчан. Неизвестно, не находился ли случайно Ванат в офсайде во время взятия ворот. Будь VAR, то все увидели бы повтор и никаких вопросов не возникало бы. Как и в эпизоде, когда были споры по поводу попадания мяча в руку. Опять же: наличие VAR прояснило бы ситуацию. А так… Не понимаю этого.

- Еще в одном матче с участием представителей УПЛ "Полесье" смогло победить "Кривбасс" с таким же счетом, который был зафиксирован в Полтаве – 2:1. По делу?

- В этом поединке житомирская команда проявила характер, одержав волевую победу. Первой пропустив мяч от "Кривбасса", она сумела сравнять счет, отличившись голом "в раздевалку". А в разгар второго тайма в очередной раз помог "Полисью" Гуцуляк, забивающий и раздающий голевые передачи как в чемпионате, так и в кубковом розыгрыше. Недаром этот игрок был приглашен в сборную Украины.

– Болельщики Ровно были удовлетворены, ведь их любимый "Верес" сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Украины благодаря минимальной победе над "Оболонью". Стоит считать, что ровенчане постепенно нашли свою игру?

– Как и в житомирском матче, в Ровно повели в счете гости. Однако уже через четыре минуты "Верес" усилиями Степанюка его сравнил. Оболонцы после удаления в разгар второго тайма Лукьянчука играли в меньшинстве как оставшееся основное время, так и все дополнительное. В это время и пропустили мяч от бразильца Луана. Следует отметить, что поединок проходил по типичному кубковому сценарию. Арбитру даже пришлось девять раз доставать из кармана карточки – восемь желтых и одну красную. Команда Сергея Шищенко упиралась, однако рассчитывать на что-то большее вдесятером ей было сложно. Теперь у "Оболони" есть возможность взять реванш у ровенчан в матче чемпионата уже в ближайший понедельник. Будет интересно.

– Какие впечатления у вас по итогу матча "Шахтер" – "Заря", в котором также был минимальный счет 1:0?

– У горняков не обошлось без ротации в составе, да и "Заря" в стартовом составе этого поединка оставила в запасе трех игроков, участвовавших в предыдущем матче – в рамках чемпионата с "Левым берегом". Но как бы то ни было, а класс "Шахтера" в игре с луганчанами сказался. За счет этого команда Марино Пушича их и обыграла.

- А какого вы мнения об очередном львовском дерби в рамках кубкового розыгрыша – "Рух" – "Карпаты" (1:0)?

– Всего за неделю до вчерашнего поединка эти команды встречались между собой в игре чемпионата. Тогда победу с минимальным счетом одержали "Карпаты". Теперь верх взял "Рух", причем вполне заслуженно. Выходит, что команда Виталия Пономарева не только взяла реванш за проигрыш в чемпионате, но и вышла в четвертьфинал кубкового розыгрыша.

– Второлиговый "Пробий" из Городенки уступил дома после единственного пропущенного мяча одному из лидеров первой лиги, черновицкой "Буковине". Как вы оцениваете такой результат?

– Для "Пробия" выход в 1/8 финала Кубка Украины – это уже очень неплохой результат. В Городенке сейчас настоящий футбольный бум, в чем у меня была возможность убедиться лично, когда ездил туда с командой ветеранов киевского "Динамо". Тогда на стадионе собралось много зрителей, ощущался ажиотаж. В настоящее время "Пробий" является лидером в группе "А" второй лиги, однако в упорной борьбе уступил старшей по рангу "Буковине". Городенковскую команду следует отметить, ведь перед этим она выбила из розыгрыша представителя УПЛ – "Ингулец". Что касается "Буковины", то выход в четвертьфинал для этого клуба является достижением.

- Похоже, что в игравшей вторым составом "Александрии" проблем с перволиговой командой ЮКСА не возникло, о чем свидетельствует выездная победа 4:1…

– Уже после первого тайма счет был 4:0. Понятно, что "Александрия" вышла на этот матч и доказала, что является командой Премьер-лиги и по статусу, и по игре. "Горожане" действовали против соперника без шапкозакидательского настроения, а с уважением. Они играли в свою игру и победили, сделав своеобразный подарок Руслану Ротаню к его Дню рождения.

- Безоговорочной сенсацией 1/8 финала стала победа второлиговой "Виктории" из Сум над представителем УПЛ, черкасским ЛНЗ, в серии пенальти. Этот факт вас поразил?

– Конечно! Несмотря на фактор чужого поля и донимавшую обоих соперников воздушную тревогу, команда Анатолия Бессмертного сумела выбить из розыгрыша команду Андреса Карраско. "Виктория" заслуживает добрых слов еще и потому, что проявила незаурядный характер, стойкость и волю к победе. Доведя игру до дополнительного времени, сумчане в этом отрезке времени пропустили, однако на второй компенсированной к овертайму минуте сравняли счет! Это невероятно, но в серии послематчевых пенальти более убедительными были футболисты "Виктории", заслуженно вышедшие в ¼ финала Кубка Украины. По драматизму матч в Черкассах был по-настоящему кубковым.