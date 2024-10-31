Караваев провел свой первый матч в статусе капитана Динамо

В рамках 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" в дополнительное время одолело в Полтаве местную "Ворсклу" – 2:1 .

На этот матч киевскую команду вывел Александр Караваев. Для защитника этот матч стал первым в статусе капитана "Динамо".

Караваев стал 58-м капитаном "Динамо" за время независимости во всех турнирах.

В этом сезоне Александр забил 5 голов и отдал 1 ассист в 10 матчах за киевлян.