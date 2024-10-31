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Караваев провел свой первый матч в статусе капитана Динамо
Александр вывел команду на кубковый матч с Ворсклой
fcdynamo.com
В рамках 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" в дополнительное время
На этот матч киевскую команду вывел Александр Караваев. Для защитника этот матч стал первым в статусе капитана "Динамо".
Караваев стал 58-м капитаном "Динамо" за время независимости во всех турнирах.
В этом сезоне Александр забил 5 голов и отдал 1 ассист в 10 матчах за киевлян.
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Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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