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Караваев провел свой первый матч в статусе капитана Динамо

Кубок Украины
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Александр вывел команду на кубковый матч с Ворсклой

Караваев провел свой первый матч в статусе капитана Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

В рамках 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" в дополнительное время одолело в Полтаве местную "Ворсклу" – 2:1.

На этот матч киевскую команду вывел Александр Караваев. Для защитника этот матч стал первым в статусе капитана "Динамо".

Караваев стал 58-м капитаном "Динамо" за время независимости во всех турнирах.

В этом сезоне Александр забил 5 голов и отдал 1 ассист в 10 матчах за киевлян.

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Ворскла (Полтава) Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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