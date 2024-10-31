Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич рассказал, почему он в кубковом матче с Зарей не делал ротацию голкиперов
В воротах снова играл Ризнык
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после
– В этом матче провели большую ротацию, но оставили Ризныка в старте, а он совершил великолепный сэйв в конце игры. Вы чувствовали заранее, что не нужно производить ротацию в воротах?
– Это тоже хороший вопрос. Я действительно сделал достаточно значительную ротацию, однако голкипера сейчас не менял, потому что во время последней паузы на матче сборных нам не удалось найти соперника, чтобы провести дополнительный спарринг. Я доволен состоянием Кирилла (Фесюна), нашего второго голкипера, мне очень нравится, как работают на тренировках все наши голкиперы, можно увидеть у них много потенциала. Но я решил, что в этой игре должен участвовать вратарь, уже вошедший в соответствующий ритм.
Мы и так поменяли много игроков, поэтому хотелось оставить определенную стабильность, как в случае с Бондарем и Бондаренко. Можно легко всех поменять, но это несправедливо к только втягивающимся игрокам. Нужны стабильные футболисты, уже имеющие хорошую форму, находятся в своем нормальном ритме, поэтому я пытаюсь найти баланс, чтобы помочь другим ребятам показать хорошую игру. Я считаю, что Ризнык доказал это из-за билдапа и великолепного сейва в конце встречи. В этом-то и причина. Думаю, я сделал верный выбор.
И хочу отметить наших тренеров вратарей – Пятова и Раймонда, мастерски работающих с ребятами. У нас есть несколько молодых голкиперов, которые должны сделать шаг вперед, и я вижу их развитие каждый день. Это отличные результаты.
И еще. Сегодня утром говорил с сыном Дарио Срны – очень умный парень. Я спросил у него совет на эту игру, на что он ответил: "Мистер, тики-така и баланс". Прекрасный совет!
Популярное сейчас
- Зеленский: в Польше нашли уже несколько причин, чтобы не передавать МиГи Украине
- Клуб УПЛ получил премиальные, несмотря на поражение в дерби
- Удаление игрока Зари в кубковом матче против Шахтера. В матче Шахтера против Динамо за такой же фол игрок дончан получил лишь желтую
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО