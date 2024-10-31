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Победа над Ворсклой стала юбилейной для Шовковского во главе Динамо

Кубок Украины

Юбилейный матч для тренера

Победа над Ворсклой стала юбилейной для Шовковского во главе Динамо

Фото: Олександр Приходько

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В рамках 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" в дополнительное время одолело в Полтаве местную "Ворсклу" – 2:1.

Этот матч стал юбилейным для главного тренера киевлян Александра Шовковского, который одержал свою 35-ю победу в статусе коуча команды.

31 победы "Динамо" Шовковского одержало в чемпионате Украины, 3 - в еврокубках и еще 1 – в Кубке Украины.

Напомним, что на этот матч киевскую команду вывел Александр Караваев. Для защитника этот матч стал первым в статусе капитана "Динамо".

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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