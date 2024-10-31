Победа над Ворсклой стала юбилейной для Шовковского во главе Динамо

В рамках 1/8 финала Кубка Украины " Динамо " в дополнительное время одолело в Полтаве местную "Ворсклу" – 2:1.

Этот матч стал юбилейным для главного тренера киевлян Александра Шовковского, который одержал свою 35-ю победу в статусе коуча команды.

31 победы "Динамо" Шовковского одержало в чемпионате Украины, 3 - в еврокубках и еще 1 – в Кубке Украины.