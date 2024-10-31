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Победа над Ворсклой стала юбилейной для Шовковского во главе Динамо
Юбилейный матч для тренера
Фото: Олександр Приходько
В рамках 1/8 финала Кубка Украины "
Этот матч стал юбилейным для главного тренера киевлян Александра Шовковского, который одержал свою 35-ю победу в статусе коуча команды.
31 победы "Динамо" Шовковского одержало в чемпионате Украины, 3 - в еврокубках и еще 1 – в Кубке Украины.
Напомним, что на этот матч киевскую команду вывел Александр Караваев. Для защитника этот матч
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