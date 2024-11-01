Кучер – об удалении Лукьянчука: Задерживать время, зная, что в любом случае будет победитель – нелогично

Экс-защитник донецкого "Шахтера" Александр Кучер считает, что защитник "Оболони" Павел Лукьянчук не затягивал время в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Вереса".

"Интересный эпизод. Он не вбрасывал где-то секунд 20. Думаю, арбитр прекрасно понимал, что это второй горчичник, а не первый. Это была 65-я минута и задерживать время, зная, что в любом случае будет победитель – нелогично. Возможно, некуда было бросить, игрок не мог найти партнеров и из-за этого затянул”.

"Мне когда-то дали вторую желтую за что-то похожее, я тогда еще за "Металлист" выступал. Мы играли в чемпионате против "Ворсклы" в Полтаве. Я просто стоял, передал мяч голкиперу, чтобы тот выбил его от ворот, арбитр подошел, показал горчичник и удалил меня с поля. Сказал, что это за задержку времени", – сказал Кучер.

Напомним, что защитник получил вторую желтую карточку на 65-й минуте за то, что слишком долго вбрасывал аут.