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Кучер – об удалении Лукьянчука: Задерживать время, зная, что в любом случае будет победитель – нелогично
Бывший тренер Днепра-1 прокомментировал спорный момент
scdnipro1.com.ua
Экс-защитник донецкого "Шахтера" Александр Кучер считает, что защитник "Оболони" Павел Лукьянчук не затягивал время в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Вереса".
"Интересный эпизод. Он не вбрасывал где-то секунд 20. Думаю, арбитр прекрасно понимал, что это второй горчичник, а не первый. Это была 65-я минута и задерживать время, зная, что в любом случае будет победитель – нелогично. Возможно, некуда было бросить, игрок не мог найти партнеров и из-за этого затянул”.
"Мне когда-то дали вторую желтую за что-то похожее, я тогда еще за "Металлист" выступал. Мы играли в чемпионате против "Ворсклы" в Полтаве. Я просто стоял, передал мяч голкиперу, чтобы тот выбил его от ворот, арбитр подошел, показал горчичник и удалил меня с поля. Сказал, что это за задержку времени", – сказал Кучер.
Напомним, что защитник получил вторую желтую карточку на 65-й минуте за то, что слишком долго вбрасывал аут.
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