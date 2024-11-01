Экс-тренер Днепра-1 – о выходе Александрии в 1/4 финала Кубка: Ротань действительно молодец

Бывший тренер "Зари" и "Днепра-1" Александр Грицай дал экспертную оценку результатам матчей 1/8 финала Кубка Украины, по результатам которых, в частности, дальше прошли "Шахтер", "Динамо" и "Александрия".

– Что скажете по поводу матчей 1/8 финала Кубка Украины? "Шахтер" и "Динамо" пробились в четвертьфинал, а также сенсационная в этом сезоне УПЛ "Александрия"!

– "Шахтер" выиграл у "Зари" по делу в принципе, а "Динамо" вырвало победу у "Ворсклы" уже в дополнительное время. "Александрия" с уверенным счетом победила. Первый тайм александрийцы выиграли 4:0 с полным доминированием. Хотя в первом тайме хороший шанс имел Роман Дебелко, который не забил в пустые ворота, так как Сергей Логинов выбил мяч. Если бы он забил, может, как-то по-другому и сложилась игра. Да, "Александрия" вышла в четвертьфинал и это интересно. Руслан Ротань действительно молодец!, – рассказал Грицай.