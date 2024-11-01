Хавбек Кривбасса после вылета из Кубка: Будем исправляться в матчах УПЛ

Полузащитник "Кривбасса" Ярослав Шевченко прокомментировал поражение от "Полесья" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

- Ярослав, поздравляем с дебютом в Кубке Украины за главную команду. Как оценишь игру?

- Конечно, эмоции не могут быть положительными, ведь проигрывать всегда не очень приятно и никто этого не хочет. К сожалению, имеем такой счет. Что ж, надо двигаться дальше. Впереди - чемпионат Украины и важные матчи.

Читайте также Романчук: Кривбасс был точно не слабее Полесья

- У тебя был момент в концовке. Чего не хватило, чтобы забить?

- Считаю, что делали все верно. Я выиграл второй этаж после подачи Кузыка. Маттео на дальней штанге замкнул, но попал в стойку. Немножко не хватило. Мог и сам забивать, пытался пробить в угол, но не повезло.

- Представители "Полесья" перед игрой отмечали, что противостояние с "Кривбассом" будет принципиальным. А для нас?

- Хочу сказать, что на каждого соперника мы готовимся одинаково. Не важно, кто это: "Динамо", "Шахтер" или "Полесье". Для нас было важно победить и пройти дальше. Это было главное. Но имеем такой результат. Будем исправляться в матчах УПЛ, - заявил Шевченко.