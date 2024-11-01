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Неожиданно. Кучер назвал своего фаворита Кубка Украины
Динамо и Шахтеру точно не будет легко
Фото: СК Дніпро-1
Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер высказался о матчах 1/8
"Дальше легко не будет ни "Динамо", ни "Шахтер", потому что все отдаются, все дерутся из последних сил. У Кубка нет второго матча, поэтому всякое может быть, здесь нет дистанции, как в чемпионате. Неважно кем играть, потому что все сейчас отдаются до последнего.
Трудно кого выделить, но могу дальше на "Рух" поставить. Очень хорошо львовяне играли в Кубке против "Карпат" (1:0), пытались, создавали. У них было очень много желаний, они хотели победить. Считаю, что "Рух" заслуженно прошел в четвертьфинал, - сказал Кучер.
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