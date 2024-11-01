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Неожиданно. Кучер назвал своего фаворита Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

Динамо и Шахтеру точно не будет легко

Неожиданно. Кучер назвал своего фаворита Кубка Украины

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер высказался о матчах 1/8 Кубка Украины.

"Дальше легко не будет ни "Динамо", ни "Шахтер", потому что все отдаются, все дерутся из последних сил. У Кубка нет второго матча, поэтому всякое может быть, здесь нет дистанции, как в чемпионате. Неважно кем играть, потому что все сейчас отдаются до последнего.

Трудно кого выделить, но могу дальше на "Рух" поставить. Очень хорошо львовяне играли в Кубке против "Карпат" (1:0), пытались, создавали. У них было очень много желаний, они хотели победить. Считаю, что "Рух" заслуженно прошел в четвертьфинал, - сказал Кучер.

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Источник:
fc-metalist.com
Опубликовал: Михаил Черныш
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