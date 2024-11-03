Анатолий Бессмертный – о выходе в 1/4 финала Кубка Украины: Боженька нас наградил

В среду, 30 октября, состоялся поединок между сумской "Викторией" и черкасским "ЛНЗ" в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Матч завершился со счетом 2:2, но в серии послематчевых пенальти выиграла "Виктория" - 3:1.

Главный тренер "Виктории" Анатолий Бессмертный прокомментировал выход команды в 1/4 финала Кубка Украины.

Анатолий Петрович, поздравляю с выходом "Виктории" в 1/4 финала Кубка Украины. Вы уже второй год подряд пробиваетесь в этот этап турнира. Поделитесь секретом успеха?

Нет никакого секрета. Хорошо готовимся к соперникам, в каждом матче стараемся добиваться результата, стараемся играть в футбол, стараемся биться, и в итоге это приносит свои плоды.

Матч с "ЛНЗ" был очень эмоциональным, голы в дебюте поединка и на последних секундах экстратайма. Вы до игры тренировали пенальти?

Пенальти не тренировали, мы не думали, что до этого дойдет. Так сложилась игра. Ребята - молодцы, не дрогнули и боролись до последней секунды. Это их заслуга, они выполнили установку на матч, не падали духом, когда проигрывали. По ходу матча мы хотели что-то изменить и где-то Боженька нас наградил.

Голкипер "Виктории" Александр Литвиненко изучал, как игроки "ЛНЗ" пробивают пенальти?

У них там своя кухня. Конечно, мы готовились к сопернику, но, чтобы именно к серии пенальти, то такого не было. Наверное, и в "ЛНЗ" это первая серия пенальти, поэтому, кто у них бить будет, мы не особо и знали. Так сложилось, что выиграли.

У "ЛНЗ" и "Виктории" общий бизнес. Чувствовалось, что это было своеобразное дерби?

Конечно, можно и так сказать.

Руководство клуба выделит премию за победу над "ЛНЗ"?

Пока что ничего не было, да и нет у нас такого. Вышли - сыграли, победили и хорошо.

В прошлом году в четвертьфинале Кубка Украины "Виктории" попал "Шахтер". С кем сейчас хотели сыграть? Возможно, с "Динамо"?

Осталось восемь команд - и все они сильные. Я так скажу, мы не в той позиции, чтобы выбирать. Кто попадется, тот и попадается. Жребий есть жребий.