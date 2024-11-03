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Анатолий Бессмертный – о выходе в 1/4 финала Кубка Украины: Боженька нас наградил
Подвел итоги игры с черкащанами
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
В среду, 30 октября, состоялся поединок между сумской "Викторией" и черкасским "ЛНЗ" в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Матч завершился со счетом 2:2, но в серии послематчевых пенальти выиграла "Виктория" - 3:1.
Главный тренер "Виктории" Анатолий Бессмертный прокомментировал выход команды в 1/4 финала Кубка Украины.
Анатолий Петрович, поздравляю с выходом "Виктории" в 1/4 финала Кубка Украины. Вы уже второй год подряд пробиваетесь в этот этап турнира. Поделитесь секретом успеха?
Нет никакого секрета. Хорошо готовимся к соперникам, в каждом матче стараемся добиваться результата, стараемся играть в футбол, стараемся биться, и в итоге это приносит свои плоды.
Матч с "ЛНЗ" был очень эмоциональным, голы в дебюте поединка и на последних секундах экстратайма. Вы до игры тренировали пенальти?
Пенальти не тренировали, мы не думали, что до этого дойдет. Так сложилась игра. Ребята - молодцы, не дрогнули и боролись до последней секунды. Это их заслуга, они выполнили установку на матч, не падали духом, когда проигрывали. По ходу матча мы хотели что-то изменить и где-то Боженька нас наградил.
Голкипер "Виктории" Александр Литвиненко изучал, как игроки "ЛНЗ" пробивают пенальти?
У них там своя кухня. Конечно, мы готовились к сопернику, но, чтобы именно к серии пенальти, то такого не было. Наверное, и в "ЛНЗ" это первая серия пенальти, поэтому, кто у них бить будет, мы не особо и знали. Так сложилось, что выиграли.
У "ЛНЗ" и "Виктории" общий бизнес. Чувствовалось, что это было своеобразное дерби?
Конечно, можно и так сказать.
Руководство клуба выделит премию за победу над "ЛНЗ"?
Пока что ничего не было, да и нет у нас такого. Вышли - сыграли, победили и хорошо.
В прошлом году в четвертьфинале Кубка Украины "Виктории" попал "Шахтер". С кем сейчас хотели сыграть? Возможно, с "Динамо"?
Осталось восемь команд - и все они сильные. Я так скажу, мы не в той позиции, чтобы выбирать. Кто попадется, тот и попадается. Жребий есть жребий.
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